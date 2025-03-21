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Режиссер Иван Вырыпаев и экс-музыкант группы «Король и Шут» Александр Балунов признаны иноагентами
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Также в перечень внесен уличный художник Станислав Комиссаров undefined
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Режиссер Иван Вырыпаев и экс-музыкант группы «Король и Шут» Александр Балунов признаны иноагентами

Также в перечень внесен уличный художник Станислав Комиссаров

Минюст России признал иноагентами драматурга Ивана Вырыпаева и бывшего участника группы «Король и Шут» Александра Балунова. В реестр попали художник Слава ПТРК (Станислав Комиссаров), журналистка из Абхазии Низфа Аршба и учредитель абхазской «Нужной газеты» Изида Чаниа, а также лауреат всех трех главных российских литературных премий Михаил Шишкин («Русский Букер», «Большая книга» и «Национальный бестселлер»). 

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Все внесенные в реестр иноагентов (кроме Аршба) принимали участие в создании и распространении материалов иноагентов, говорится в сообщении Минюста. 


Также внесенные в список распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских органов власти и выступали против военной операции на Украине, отметили в министерстве.


Аршбу Минюст обвинил в распространении недостоверных сведений об избирательной системе России. В ведомстве указали, что она является учредителем и руководителем иностранного издания. Журналистка руководит изданием «Аишара».


Чаниа, как заявили в Минюсте, сотрудничает с сетевым ресурсом, который связан с организацией, включенной в перечень нежелательных в России. 


Также отмечено, что Шишкин «отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией».


Из реестра в связи с ликвидацией исключена красноярская региональная общественная организация «Мы против СПИДа».

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