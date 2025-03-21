Надо ли увольнять педагогов за откровенные фото в соцсетях? Депутат Госдумы Бессараб и профсоюз «Учитель» разошлись во мнениях

Депутат Госдумы Светлана Бессараб считает, что надо увольнять педагогов за откровенные фото в бикини в соцсетях, поскольку они работают с подрастающим поколением и показывают ему пример. С таким мнением парламентария не согласны в профсоюзе «Учитель». В организации назвали эти рассуждения о моральном облике «дикостью»и «бредом», указав, что учителя тоже могут отдыхать на пляже и имеют право на личную жизнь.





«Это дикость! Педагоги тоже люди. Категорически против таких заявлений. Что за дискриминация?! Депутату, видимо, заняться больше нечем, кроме как обсуждать купальники учителей. Ханжество и ничего больше! Учитель такой же живой человек, как и другие», — заявила Daily Storm член профсоюза Анна Штернберг.





Ее поддержала ответственный секретарь по гендерному равенству профсоюза «Учитель» Ольга Ширшева, которая считает, что на педагогов навесили слишком много стереотипов. «Якобы мы должны быть слишком идеальными во всем, и только от нас ребенок получает духовные знания. Как я шучу, из нас сделали каких-то непогрешимых богов. Педагог стал адептом проведения в жизнь детей всех нравственных ценностей, чем раньше занималась семья», — полагает собеседница.





Она отметила, что учитель — обычный человек, который не может заменить детям сразу несколько институтов. «Ребенок может встретить на пляже и педагога, и чиновника, и не увидит на самом деле в этом ничего плохого, если это место для того, чтобы плавать. Выискивать в поведении учителя (если он гармонично выглядит), который выложил в соцсети фото в купальнике, — глупо. Что он здесь плохого транслирует обществу? На нас уже паранджу надели!» — пожаловалась Ширшева.





Член профсоюза указала, что мнение Бессараб насчет купальников — всего лишь ее точка зрения, и критиковать депутата бессмысленно. Но при этом надо понимать реалии современного мира, когда обычный ребенок часто видит обнаженную натуру, считает собеседница.





«Например, в учебнике истории, где изучаем Древнюю Грецию или Рим. И это нормально! А вот оказывается, что полуобнаженная натура учителя — ненормально. Что за бред? Когда ребенок открывает соцсети — там везде все это обнаженное есть. Если учитель на работу пришел в неподобающем виде — да, нужно его наказывать. Но не оценивать, когда он просто отдыхает в купальнике, будучи матерью, женой или сестрой», — убеждена собеседница.





Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила НСН, что негласный запрет на публикацию в соцсетях учителями фотографий в купальниках — это никакой не буллинг. «Если твой учитель скачет на пляже в бикини в обнимку с противоположным полом, какой пример он подаст?» — задалась вопросом депутат.





Учитель — это святое слово, поэтому идущие в эту профессию должны понимать свою ответственность и быть готовыми к особым требованиям, отметила Бессараб. Это распространяется и на поведение, так как аморальные поступки — повод уволить преподавателя, поскольку он подает пример и формирует восприятие детей, добавила парламентарий.





В комментарии для Daily Storm Бессараб пояснила: она никогда не говорила, что против отдыха педагогов в купальниках. И учителя очень редко выкладывают провокационные фото в соцсети, уверена депутат. «Как правило, это заканчивается увольнением», — заметила она.





«Хотели бы мы, чтобы педагоги выкладывали какие-то фото 18+? Потому что наши дети будут поступать ровно так же, если их не научить другому. Это субъективное мнение. Спросите каждого у учителей, как он сам к этому относится. И большинство скажет то же самое, что и я. Никто не против, чтобы люди веселились. Но, наверное, неправильно, если он выставляет на всеобщее обозрение фото с бокалом алкоголя. Я не против купальников. Но, наверное, каждый сам для должен определять, хочет ли он, чтобы его ребенок выглядел так же», — заявила Бессараб.





«Любые действия, которые нарушают принцип нравственности учителя, недопустимы. Для кого-то вполне приемлемо скакать в непотребном виде в алкогольном опьянении и выкладывать это. Но тогда не нужно быть учителем! Если в национальных республиках учитель будет себя вести так — его немедленно уволят, без разбирательств. Поймите, мы все люди. Я говорила не про купальники, а про не очень хорошие фотографии (откровенные, интимные моменты), которые некоторые девушки выкладывают, будучи учителями», — добавила депутат.





Ранее министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов сказал, что является противником выставления фото педагогов в купальниках. Учитель не должен становиться предметом общественного обсуждения, пояснил свою позицию чиновник. Он заметил, что важно не провоцировать детей и взрослое общество на негатив и нужно помнить: есть нормы морали, не позволяющие педагогам некорректное поведение.