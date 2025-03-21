«Всю жизнь собирал вокруг себя одних только друзей и не наживал врагов»: в Москве простились с Бедросом Киркоровым

В Москве на Троекуровском кладбище состоялось прощание с народным артистом России и Болгарии Бедросом Киркоровым. Проститься с певцом пришли певцы Григорий Лепс и Александр Буйнов, продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и десятки артистов. Бедрос Киркоров умер 18 марта в столице, ему было 92 года.
Отпевание народного артиста проходило в храме Христа Спасителя. Сын Бедроса Киркорова, певец Филипп Киркоров выступил с прощальной речью.
«Мы собрались, чтобы проводить в последний путь народного артиста России, моего любимого отца, нашего любимого дедушку Бедроса Киркорова. Папа прожил долгую и счастливую жизнь, прошел большой творческий путь. Стал потрясающим отцом, любящим дедушкой. За всю жизнь, собирая вокруг себя одних только друзей, он не наживал врагов. Мы все здесь в доказательство этим словам», — сказал он.
Певец добавил, что отец всегда был рядом с ним, при всех победах и поражениях. Он поделился, что ему всегда становилось легче после чутких слов и поддержки отца.
«Папа меня всегда учил и повторял: «Сынок, когда-нибудь мы все состаримся». Это факт, неопровержимый факт. День заканчивается ночью, а жизнь старостью. Это жизнь», — сказал артист.
Певец, как сообщает корреспондент Daily Storm, также упомянул фразу «лететь с одним крылом». Возможно, это отсылка к песне Аллы Пугачевой «Без меня тебе, любимый мой».
Киркоров рассказал трогательную историю о том, что его отец как будто предчувствовал свою смерть: «За несколько дней до смерти я к нему заглянул. Он снял с руки перстень, который достался ему от его отца. Сказал: «Надень, пожалуйста. Я хочу, чтобы это передавалось из поколения в поколение».
Сам Киркоров-младший на прощальной церемонии сидел рядом с Дмитрием Песковым.
Тело Бедроса Киркорова вынесли из зала под аплодисменты. Филипп Киркоров заявил, что аплодисменты не смолкнут для его отца никогда, пока его родные живы.
Когда артиста хоронили, звучали его песни. На прощании были внуки Бедроса Киркорова — Алла-Виктория и Мартин.
Перед церемонией прощания представитель МИД РФ Мария Захарова в своей речи перед журналистами напомнила, что артист спас памятник Алеше в Болгарии — монумент в честь советского солдата-освободителя.
«Силой своего слова, силой служения искусству он сближал народ. Он прожил, чтобы у народов России и Болгарии была единая судьба. Помимо всего прочего, он отстоял памятник Алеше. Он лично сердце положил на то, чтобы памятник Алеши в Болгарии отстоять. Он был на передовой, когда еще многие не понимали, что это станет системой. Это неоценимо», — сказала Захарова.
Бедрос Киркоров умер 18 марта из-за остановки сердца, как рассказал его сын Филипп. Он родился 2 июня 1932 года в городе Варна в Болгарии, в армянской семье. В начале 1960-х годов переехал в Москву и поступил в ГИТИС.
Артист записал около 50 песен на радио. Выступал сольно, а также в дуэтах со своим сыном Филиппом, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и другими звездами эстрады.
В 1992 году он стал заслуженным артистом России, в 2012 году — народным. Бедрос Киркоров награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За честь и достоинство».