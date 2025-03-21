«Всю жизнь собирал вокруг себя одних только друзей и не наживал врагов»: в Москве простились с Бедросом Киркоровым

Певец добавил, что отец всегда был рядом с ним, при всех победах и поражениях. Он поделился, что ему всегда становилось легче после чутких слов и поддержки отца.





«Папа меня всегда учил и повторял: «Сынок, когда-нибудь мы все состаримся». Это факт, неопровержимый факт. День заканчивается ночью, а жизнь старостью. Это жизнь», — сказал артист.





Певец, как сообщает корреспондент Daily Storm, также упомянул фразу «лететь с одним крылом». Возможно, это отсылка к песне Аллы Пугачевой «Без меня тебе, любимый мой».





Киркоров рассказал трогательную историю о том, что его отец как будто предчувствовал свою смерть: «За несколько дней до смерти я к нему заглянул. Он снял с руки перстень, который достался ему от его отца. Сказал: «Надень, пожалуйста. Я хочу, чтобы это передавалось из поколения в поколение».





Сам Киркоров-младший на прощальной церемонии сидел рядом с Дмитрием Песковым.





Тело Бедроса Киркорова вынесли из зала под аплодисменты. Филипп Киркоров заявил, что аплодисменты не смолкнут для его отца никогда, пока его родные живы.