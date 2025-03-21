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Песков назвал абсурдом заявления Украины об обстреле Россией станции в Судже
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Ранее в Минобороны РФ заявили о намеренной провокации со стороны ВСУ undefined
Новости

Песков назвал абсурдом заявления Украины об обстреле Россией станции в Судже

Ранее в Минобороны РФ заявили о намеренной провокации со стороны ВСУ

Заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреляла газоизмерительную станцию в Судже, совершенно абсурдны и лишний раз показывают, насколько можно доверять киевскому режиму. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Суджу, вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры, кадры горящих трубопроводов, вот эти газовые трубы, которые горят на этой станции. И при этом мы слышим заявление из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли», — отметил Песков. 


Киев в ходе переговоров с Вашингтоном выразил желание прекратить огонь. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом отдал приказ остановить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.


В ночь на 21 марта украинскими военными формированиями был произведен подрыв газораспределительной станции «Суджа», в результате объект получил значительные повреждения, отчитались в Следственном комитете. Там завели уголовное дело по статье о терроризме. 


В Минобороны РФ заявили, что украинские военные преднамеренно осуществили подрыв газоизмерительной станции. В ведомстве напомнили, что эта станция «до настоящего времени» контролировалась ВСУ.  


Подрыв «важного российского энергетического объекта является намеренной провокацией», которая направлена на «дискредитацию мирных инициатив президента США», указали в министерстве.

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