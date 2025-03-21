Украинская модель, найденная в Дубае с множественными переломами, была знакома с семьей Кагарлицкого

Украинская модель Мария Ковальчук, которую после длительных поисков нашли в Дубае с тяжелыми травмами, была знакома с семьей социолога Бориса Кагарлицкого (иноагент). Об этом Daily Storm рассказала его дочь Ксения, уточнив, что Ковальчук участвовала в акции Boris for peace в его поддержку, но она не была левой активисткой и не связана с его изданием «Рабкор».





«Она не активистка «Рабкора». Просто общалась со мной и хотела поддержать меня и папу. Поэтому я ее пригласила на акцию, и она вышла», — сказала Ксения.





Ксению и Марию познакомила актриса кино для взрослых и блогер Ангелина Дорошенкова.





«Мы общались, когда Мария жила в Черногории, где-то в году 2023-2024-м. Она хорошая, приятная, открытая, очень внимательная к чувствам других людей. Но потом она уехала, и наше общение прекратилось», — сообщила Ксения.





Она не знает, могла ли Мария заниматься эскортом и участвовать в закрытых секс-вечеринках для шейхов. Но узнав о пропаже подруги, девушка предположила похищение в секс-рабство.





«Я знаю, что в целом секс-трафикинг очень распространенная проблема. Но как она связана с «Порто-Пати», мне неизвестно. Мы в целом предположили похищение в секс-рабство, потому что Мария пропала в Дубае», — поделилась дочь Кагарлицкого.





Про текущее состояние подруги Ксении известно только из публикаций СМИ. Тем не менее она пообещала оказывать ей всю возможную помощь, в том числе через ресурсы отца.





«Рабкор» в целом старается не бросать людей в беде, тем более знакомых. Если ей понадобится помощь с любой оглаской, конечно, «Рабкор» поможет. То же касается и меня», — заверила Ксения Кагарлицкая.





Местная полиция установила, что причиной многочисленных травм модели стало ее падение с большой высоты на стройке. Утверждается, что она в одиночку вошла на закрытую строительную площадку и сорвалась с высоты.





Правоохранители призвали общественность и СМИ воздерживаться от «распространения непроверенной информации и уважать частную жизнь человека и его семьи в это непростое время». Родственники Ковальчук заявляли, что девушка могла попасть в сексуальное рабство.





По данным СМИ, Ковальчук пропала в Дубае после вечеринки 9 марта. Там девушку видели в сопровождении двух мужчин, якобы связанных с модельным бизнесом. После этого она перестала выходить на связь и не явилась на рейс в Таиланд, которым должна была вылететь 11 марта.