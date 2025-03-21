Трамп: Россия и Украина обсуждают вопросы раздела территорий и прекращения огня

Россия и Украина сейчас обсуждают вопросы раздела территорий и прекращения огня. Об этом, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома, заявил президент США Дональд Трамп.





«Этот вопрос обсуждается прямо сейчас — речь о разделе земель и так далее», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.





Трамп также сообщил, что прекращение огня между сторонами произойдет «довольно скоро». По его словам, уже наметились «контуры» потенциальной сделки.





Он подчеркнул, что воюющие стороны выйдут на полное прекращение огня, а потом приступят к обсуждению вопроса территорий.





«Очень скоро на Украине будет полное прекращение огня», — заявил американский лидер.





На вопрос о планах по новым санкциям, поскольку Россия продолжает СВО, Трамп заявил: «Ну Москва и Киев воюют друг против друга».





Также Трамп сообщил, что в США готовится первый в мире истребитель шестого поколения. Контракт на его производство уже получила американская компания Boeing.