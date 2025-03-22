Спецпосланник США заявил о согласии Украины на проведение президентских выборов

Власти Украины согласились провести выборы президента страны, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.





По словам спецпосланника, украинский лидер Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак «в значительной степени согласились с тем, что Украина не станет членом НАТО». Уиткофф считает, что присоединения Киева к альянсу не произойдет, в том числе после завершения конфликта.





Спецпосланник США добавил, что сейчас обсуждается мораторий на ведение огня по кораблям в Черном море. Уиткофф предположил, что прекращение боев в акватории может произойти уже в течение следующей недели.





Конечной целью переговоров является 30-дневное прекращение огня, «в течение которого мы обсудим постоянное перемирие», добавил спецпосланник.





Экспертные консультации представителей России и США пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24 марта, сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, делегации обсудят обеспечение безопасности судоходства в Черном море.