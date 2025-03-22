СК: Шесть организаторов теракта в «Крокусе» заочно арестовали

Непосредственной организацией теракта в «Крокус Сити Холле» занимались шесть граждан Средней Азии, они заочно арестованы и объявлены в розыск, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.





По ее словам, для совершения теракта были привлечены участники международной террористической организации. Петренко уточнила, что все заочно арестованные находятся за рубежом.





По версии следствия, эти люди завербовали предполагаемых исполнителей теракта — граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова — и организовали их обучение за границей.





В ведомстве добавили, что под стражей также находятся лица, обвиняемые в соучастии совершения теракта. Они помогали исполнителям снять жилье, обеспечивали их транспортом, оружием, а также финансировали террористическую деятельность.





Петренко отметила, что на данный момент завершены следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении теракта, которые находятся под стражей и продолжают ознакомление с материалами дела.





Следствие пришло к выводу, что теракт в «Крокусе» был спланирован и организован спецслужбами «недружественного государства», заявила Петренко. Представитель СК уточнила, что целью нападения была дестабилизация обстановки в России.





Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен вечером 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы напали на концертный зал и открыли огонь по людям. В здании начался пожар, который окончательно потушили на следующий день. Во время теракта и пожара погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал.