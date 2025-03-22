СМИ: Новое руководство Сирии потребовало от России выдать Башара Асада

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа потребовал от российского лидера Владимира Путина выдать получившего убежище в Москве бывшего президента Сирии Башара Асада для суда, сообщает телеканал Al Arabiya в соцсети Х со ссылкой на источники.





Другие подробности канал не привел. Ранее о требовании выдать Асада Дамаску писало агентство Reuters. В Кремле эту информацию комментировать отказались. Также сирийские власти попросили у России компенсации «для восстановления доверия».





Путин направил послание новому главе Сирии, в котором выразил поддержку усилий по стабилизации ситуации в стране, сообщил 20 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что в послании «подтверждена неизменная готовность России к развитию практического взаимодействия с руководством Сирии по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня».





В начале марта ситуация в Сирии обострилась. В провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс произошли столкновения между алавитами и сторонниками новых властей. Местные СМИ сообщали о более чем тысяче погибших.





Башар Асад бежал из Сирии в начале декабря 2024 года, когда повстанцы во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России) захватили Дамаск. Сирийский президент подал в отставку и с семьей улетел в Москву, где ему предоставили убежище.