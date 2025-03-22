ТАСС: Shaman представит Россию на «Интервидении»

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», пишет ТАСС со ссылкой на источник.





Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой ранее предположил, что представителем России на конкурсе станет один из пяти самых популярных в стране исполнителей.





В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения-2025» в Москве и Московской области. По словам Швыдкого, мероприятие пройдет в сентябре, но точные даты пока неизвестны.





Свое участие в конкурсе подтвердили около 20 стран, в том числе исполнители из Китая, Бразилии, Латинской Америки.