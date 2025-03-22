МИД заявил о праве Москвы симметрично ответить на удары Киева по энергетике

Россия оставляет за собой право на симметричный ответ в связи с продолжающимися ударами Украины по энергетическим объектам, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.





По ее словам, «подобными выходками» Киев снова демонстрирует недоговороспособность и отсутствие стремления к достижению мира. Захарова отметила, что несмотря на инициированную США договоренность о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, Украина продолжает «вероломные атаки» по российской территории.





По данным Минобороны, ночью 21 марта ВСУ преднамеренно подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области. В ведомстве назвали произошедшее провокацией, направленной на дискредитацию мирных инициатив президента США Дональда Трампа.





18 марта в ходе телефонного разговора с Трампом российский лидер Владимир Путин согласился на 30-дневное прекращение ударов по украинским энергетическим объектам и отдал соответствующий приказ военным. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу.