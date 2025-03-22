Новости
Новости 18+
St
МИД заявил о праве Москвы симметрично ответить на удары Киева по энергетике
18+
По словам Захаровой, «подобными выходками» Украина демонстрирует отсутствие стремления к миру undefined
Новости

МИД заявил о праве Москвы симметрично ответить на удары Киева по энергетике

По словам Захаровой, «подобными выходками» Украина демонстрирует отсутствие стремления к миру

Россия оставляет за собой право на симметричный ответ в связи с продолжающимися ударами Украины по энергетическим объектам, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.


По ее словам, «подобными выходками» Киев снова демонстрирует недоговороспособность и отсутствие стремления к достижению мира. Захарова отметила, что несмотря на инициированную США договоренность о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, Украина продолжает «вероломные атаки» по российской территории.


По данным Минобороны, ночью 21 марта ВСУ преднамеренно подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области. В ведомстве назвали произошедшее провокацией, направленной на дискредитацию мирных инициатив президента США Дональда Трампа.


18 марта в ходе телефонного разговора с Трампом российский лидер Владимир Путин согласился на 30-дневное прекращение ударов по украинским энергетическим объектам и отдал соответствующий приказ военным. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #мид #мария захарова
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...