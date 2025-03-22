Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе» открыли в Красногорске

Глава региона выразил соболезнование близким погибших, а также поблагодарил врачей и спасателей, которые работали на месте и рисковали жизнями.





Отдельно губернатор отметил помощь Российского Красного Креста. По словам Воробьева, это стало крупнейшей по масштабам работой в его истории. Глава Подмосковья добавил, что его работа идет и сегодня, и будет продолжаться еще много лет.





Ранее Следственный комитет сообщил о заочном аресте шести организаторов теракта. В ведомстве добавили, что нападение было спланировано спецслужбами «недружественного государства».





Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен вечером 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы напали на концертный зал и открыли огонь по людям. В здании начался пожар, который окончательно потушили на следующий день. Во время теракта и пожара погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал.