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Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе» открыли в Красногорске
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Год назад в результате нападения погибли более 140 человек undefined
Новости

Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе» открыли в Красногорске

Год назад в результате нападения погибли более 140 человек

В Красногорске открыли мемориал в память о жертвах террористического акта в «Крокус Сити Холле», произошедшем 22 марта 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Мемориал в память о жератвах теракта в «Крокусе»
Мемориал в память о жератвах теракта в «Крокусе» Фото: Telegram / «Воробьев LIVE»

Глава региона выразил соболезнование близким погибших, а также поблагодарил врачей и спасателей, которые работали на месте и рисковали жизнями.


Отдельно губернатор отметил помощь Российского Красного Креста. По словам Воробьева, это стало крупнейшей по масштабам работой в его истории. Глава Подмосковья добавил, что его работа идет и сегодня, и будет продолжаться еще много лет.


Ранее Следственный комитет сообщил о заочном аресте шести организаторов теракта. В ведомстве добавили, что нападение было спланировано спецслужбами «недружественного государства».


Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен вечером 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы напали на концертный зал и открыли огонь по людям. В здании начался пожар, который окончательно потушили на следующий день. Во время теракта и пожара погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал.

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