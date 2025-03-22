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Спецпосланник США: Путин молился за Трампа после покушения на него
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Также президент России подарил американскому лидеру его портрет undefined
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Спецпосланник США: Путин молился за Трампа после покушения на него

Также президент России подарил американскому лидеру его портрет

Президент России Владимир Путин молился за американского коллегу Дональда Трампа после покушения на него в июле 2024 года, рассказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлосу.


По его словам, об этом российский лидер рассказал ему на встрече в Кремле. Уиткофф добавил, что Путин пошел в свою местную церковь, встретился со своим священником и молился за президента. Спецпосланник отметил, что российский глава государства молился за Трампа, как за своего друга.


Уиткофф также рассказал, что на переговорах Путин вручил ему портрет президента США и попросил передать его Трампу. Спецпосланник уточнил, что сделал это.


Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Москве 13 марта. После переговоров российский президент заявил, что Москва согласна на прекращение огня на Украине при условии, что это приведет к долгосрочному миру.

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