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Погиб человек при атаке дрона на автомобиль в Ростовской области
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За ночь над российскими регионами ликвидировали почти 60 беспилотников undefined
Новости

Погиб человек при атаке дрона на автомобиль в Ростовской области

За ночь над российскими регионами ликвидировали почти 60 беспилотников

Беспилотник атаковал автомобиль в Ростовской области, находившийся внутри человек погиб, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.


Губернатор уточнил, что машина ехала по трассе Морозовск — Цимлянск. В результате атаки БПЛА автомобиль загорелся. Личность погибшего не установлена, добавил Слюсарь. На место выехали сотрудники МЧС и МВД.


Также из-за падения дрона в хуторе Каюковка Тарасовского района повреждено остекление в частном доме, уточнил глава региона. Жильцы дома не пострадали.


По данным Минобороны, за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 59 украинских беспилотников над российскими регионами. В ведомстве отметили, что половина из них была ликвидирована над Ростовской областью.

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#ростовская область #погибшие #атака беспилотников
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