Погиб человек при атаке дрона на автомобиль в Ростовской области

Беспилотник атаковал автомобиль в Ростовской области, находившийся внутри человек погиб, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.





Губернатор уточнил, что машина ехала по трассе Морозовск — Цимлянск. В результате атаки БПЛА автомобиль загорелся. Личность погибшего не установлена, добавил Слюсарь. На место выехали сотрудники МЧС и МВД.





Также из-за падения дрона в хуторе Каюковка Тарасовского района повреждено остекление в частном доме, уточнил глава региона. Жильцы дома не пострадали.





По данным Минобороны, за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 59 украинских беспилотников над российскими регионами. В ведомстве отметили, что половина из них была ликвидирована над Ростовской областью.