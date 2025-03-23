Мэра Стамбула арестовали по решению суда

Суд отправил под арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу, ранее задержанного по делу о терроризме и коррупции, сообщает телеканал A haber.





По его данным, Имамоглу вскоре будет доставлен в тюрьму. Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии градоначальника под стражу на время рассмотрения возбужденных против него дел. Также был арестован советник мэра Стамбула Мурат Онгун, уточняет Soz Sakaraya.





Незадолго до ареста турецкие телеканалы прекратили прямые трансляции с протестов, начавшиеся после задержания Имамоглу. Ранее Высший совет по радио и телевидению пригрозил лишить лицензии те СМИ, которые «ведут вещание вне рамок закона».





Телеканалы продолжают освещать митинги, публикуя фотографии, а также выступления политиков и мнения политологов, отмечает РБК. Некоторые каналы, в том числе частный Halk TV, продолжают вести трансляции с мест, где проходят протесты.





Кроме того, соцсеть X заблокировала аккаунты некоторых турецких оппозиционных активистов на фоне митингов, пишет издание Politico. По его данным, доступ к профилям ограничен только на территории Турции, в остальных странах он не запрещен.





Мэра Стамбула задержали 19 марта по подозрению в терроризме и коррупции. Всего были выданы ордера в отношении 100 человек. На фоне этого в Турции начались массовые протесты.