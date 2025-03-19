Протесты, блокировка соцсетей и обвал валюты: в Турции задержали мэра Стамбула

Полиция Турции 19 марта задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу, находящегося в оппозиции к действующему президенту республики Реджепу Тайипу Эрдогану, и еще около 100 человек по делу о коррупции. В этот же день власти республики заблокировали ряд соцсетей, а турецкая лира рухнула до исторического минимума. Daily Storm собрал главное о произошедшем.
Задержание, обыск и аннулирование диплома
Турецкие правоохранители 19 марта провели обыск в доме Имамоглу, а затем его задержали по подозрению в коррупции и пособничестве террористической группировке, сообщил телеканал CNN Turk. Мэра Стамбула в этот же день доставили в зал суда в сопровождении полиции.
По данным телеканала, были выданы ордера на арест еще 105 человек, среди которых советник Имамоглу по связям с прессой Мурат Онгун. Полиция задержала 87 подозреваемых.
Также планируются аресты журналистов и бизнесменов, пишет газета Sabah. Издание уточняет, что преследование связано с тендерами Стамбульской медиакомпании Medya A.S. У фирмы запросили документы по 21 компании, выигравшей тендеры, а также изъяли компьютеры.
До того как Имамоглу задержали полицейские, он подтвердил, что в его доме прошли обыски. CNN Turk опубликовал его видеообращение к избирателям. По словам мэра Стамбула, полиция «пытается узурпировать волю нации» и использовать силы безопасности «в качестве инструментов для этого зла». Имамоглу подчеркнул, что страна «столкнулась с великой тиранией», и пообещал «продолжать борьбу».
По запросу турецкой генпрокуратуры Стамбульский университет 17 марта аннулировал диплом Имамоглу, что препятствует его выдвижению на пост президента страны. Согласно конституции Турции, выдвигаться на должность могут только граждане с высшим образованием.
Блокировка соцсетей и обвал валюты
На фоне задержания оппозиционера власти Турции ограничили доступ к ряду социальных сетей, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks. По ее данным, с блокировкой столкнулись видеохостинг YouTube, соцсети X, TikTok, а также Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Турецкая лира упала до рекордных минимумов после задержания Имамоглу, пишет Bloomberg. Курс доллара США к турецкой валюте (USD/TRY) подскочил на 11,99% и достиг отметки 41,1 лиры за доллар на рынке Forex в начале торгов 19 марта.
Кроме того, индекс Стамбульской фондовой биржи BIST 100 на открытии торгов рухнул на 6,87%. Руководство биржи вынуждено было приостановить все торги, а после их возобновления индекс находился на 4,6% ниже уровня закрытия торговой сессии 18 марта.
Заявления властей Турции
Власти Турции призвали все общественные слои «относиться с уважением» к «любому решению, принятому независимой судебной властью», написал глава пресс-службы турецкого лидера Фахреттин Алтун в соцсети Х.
«Мы видим, что определенные круги, особенно руководители основных оппозиционных партий, пытаются подорвать целостность расследования по политическим и идеологическим мотивам», — заявил Алтун. По словам главы пресс-службы, власти будут продолжать противостоять подобным усилиям, «направленным на подрыв независимости судебных органов, которые используют свои полномочия от имени турецкой нации».
Управление губернатора провинции Стамбул запретило проводить в городе любые демонстрации и митинги с 19 по 23 марта, сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на городские власти. Кроме того, 19 марта движение перекроют по более чем десятку крупных автодорог в центре Стамбула, а также временно не будут работать несколько станций метро на вход и выход.
Реакция оппозиции
Лидер Республиканской народной партии (РНП) Озгур Озел, к которой принадлежит задержанный мэр Стамбула, назвал произошедшее «переворотом против следующего президента» Турции, пишет агентство Reuters. Имамоглу в течение нескольких дней должны были объявить официальным кандидатом в президенты от РНП.
Несмотря на запрет проводить митинги, несколько сотен людей собрались у полицейского участка и скандировали: «Настанет день, когда Партия справедливости и развития (партия Эрдогана. — Примеч. Daily Storm) будет призвана к ответу», отмечает агентство.
Также протестующие собрались у здания муниципалитета Шишли, пишет издание Urfa Haber. Собравшиеся требовали освободить мэра. Протестующих становилось все больше, после чего демонстрация переместилась на улицу Ватан. В публикации отмечается, что полиция приняла всесторонние меры безопасности. Издание Hurriyet утверждает, что протестующие собираются и возле Стамбульского университета, где аннулировали диплом Имамоглу.
Выборы президента Турции назначены на 2028 год. Эрдоган достиг своего лимита на посту президента, поскольку ранее он был премьер-министром, уточняет издание. Если действующий президент хочет снова баллотироваться, он должен назначить досрочные выборы или изменить Конституцию.