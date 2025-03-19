Протесты, блокировка соцсетей и обвал валюты: в Турции задержали мэра Стамбула

По данным телеканала, были выданы ордера на арест еще 105 человек, среди которых советник Имамоглу по связям с прессой Мурат Онгун. Полиция задержала 87 подозреваемых.





Также планируются аресты журналистов и бизнесменов, пишет газета Sabah. Издание уточняет, что преследование связано с тендерами Стамбульской медиакомпании Medya A.S. У фирмы запросили документы по 21 компании, выигравшей тендеры, а также изъяли компьютеры.





До того как Имамоглу задержали полицейские, он подтвердил, что в его доме прошли обыски. CNN Turk опубликовал его видеообращение к избирателям. По словам мэра Стамбула, полиция «пытается узурпировать волю нации» и использовать силы безопасности «в качестве инструментов для этого зла». Имамоглу подчеркнул, что страна «столкнулась с великой тиранией», и пообещал «продолжать борьбу».





По запросу турецкой генпрокуратуры Стамбульский университет 17 марта аннулировал диплом Имамоглу, что препятствует его выдвижению на пост президента страны. Согласно конституции Турции, выдвигаться на должность могут только граждане с высшим образованием.





Блокировка соцсетей и обвал валюты





На фоне задержания оппозиционера власти Турции ограничили доступ к ряду социальных сетей, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks. По ее данным, с блокировкой столкнулись видеохостинг YouTube, соцсети X, TikTok, а также Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).