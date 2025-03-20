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В Роскомнадзоре объяснили блокировку стикерпаков с Гитлером и ку-клукс-кланом в Telegram
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Мессенджер уже оштрафовали на 94,5 миллиона рублей, напомнили в ведомстве Фото: Global Look Press / Белкин Алексей
Власть

В Роскомнадзоре объяснили блокировку стикерпаков с Гитлером и ку-клукс-кланом в Telegram

Мессенджер уже оштрафовали на 94,5 миллиона рублей, напомнили в ведомстве

Фото: Global Look Press / Белкин Алексей

В Роскомндзоре рассказали на каких основаниях были заблокированы стикерпаки, содержащие запрещенные изображения. В ведомстве отметили, что доступ к информации может быть ограничен в случае признания ее запрещенной или противоправной в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».


«Рядом решений районных судов Кирова информация, содержащая изображения нацистской символики и атрибутики запрещенных экстремистских организаций, признана запрещенной к распространению на территории РФ. К указанной информации отнесены и стикерпаки», — говорится в ответе начальника Управления правового обеспечения, международного и общего взаимодействия Роскомнадзора Марии Смелянской на запрос Daily Storm.


После судов ряд страниц мессенджера включили в Единый реестр с запрещенной в РФ информацией, а Роскомнадзор направил в адрес администрации Telegram уведомления с требованием удалить такие материалы либо ограничить доступ к запрещенному контенту. 


За неисполнение требований о блокировке или удалении противоправной информации предусмотрена административная ответственность по статье 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Для юридических лиц штраф составляет до четырех миллионов рублей, напомнили в ведомстве.


Там указали, что мессенджер Telegram неоднократно привлекался Роскомнадзором к ответственности за подобные нарушения. Общая сумма наложенных штрафов на компанию достигла 94,5 миллиона рублей. 


В России в начале марта под запрет попали как минимум 33 стикерпака в Telegram. Такое решение вынес суд в Кировской области.


Отмечалось, что среди запрещенных есть наборы, где присутствуют изображения флага и герба Украины, а также с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и мемами о нем. Также в числе санкционных оказались два набора, посвященных ку-клукс клану, скинхедам и националистам.

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#роскомнадзор #минюст #telegram
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