В Роскомнадзоре объяснили блокировку стикерпаков с Гитлером и ку-клукс-кланом в Telegram

В Роскомндзоре рассказали на каких основаниях были заблокированы стикерпаки, содержащие запрещенные изображения. В ведомстве отметили, что доступ к информации может быть ограничен в случае признания ее запрещенной или противоправной в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».





«Рядом решений районных судов Кирова информация, содержащая изображения нацистской символики и атрибутики запрещенных экстремистских организаций, признана запрещенной к распространению на территории РФ. К указанной информации отнесены и стикерпаки», — говорится в ответе начальника Управления правового обеспечения, международного и общего взаимодействия Роскомнадзора Марии Смелянской на запрос Daily Storm.





После судов ряд страниц мессенджера включили в Единый реестр с запрещенной в РФ информацией, а Роскомнадзор направил в адрес администрации Telegram уведомления с требованием удалить такие материалы либо ограничить доступ к запрещенному контенту.





За неисполнение требований о блокировке или удалении противоправной информации предусмотрена административная ответственность по статье 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Для юридических лиц штраф составляет до четырех миллионов рублей, напомнили в ведомстве.





Там указали, что мессенджер Telegram неоднократно привлекался Роскомнадзором к ответственности за подобные нарушения. Общая сумма наложенных штрафов на компанию достигла 94,5 миллиона рублей.





В России в начале марта под запрет попали как минимум 33 стикерпака в Telegram. Такое решение вынес суд в Кировской области.





Отмечалось, что среди запрещенных есть наборы, где присутствуют изображения флага и герба Украины, а также с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и мемами о нем. Также в числе санкционных оказались два набора, посвященных ку-клукс клану, скинхедам и националистам.