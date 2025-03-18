«Охлаждение российской экономики неизбежно»: Путин выступил на съезде РСПП

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В своей речи глава государства поговорил о санкциях, затронул возможность возвращения иностранных компаний и пообещал поддержку российскому бизнесу. Daily Storm собрал главное из выступления российского лидера.

О санкциях





Против России в отношении физических и юридических лиц ввели 28 595 санкций, заявил российский президент. Глава государства уточнил, что это больше, чем против всех остальных стран вместе взятых.





Путин напомнил, что санкции — это не временные меры, а механизм давления на Россию. По словам президента, у конкурентов всегда будет стремление сдержать ее развитие.





Также глава государства считает, что даже если санкции против России ослабят, «найдется другой способ вставить палки в колеса». «Как было прежде, уже не будет», — отметил Путин.





Президент добавил, что не стоит надеяться на полную свободу торговли, платежей и перетока капиталов. Также не надо рассчитывать на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей, указал российский лидер.





О российском и иностранном бизнесе





Россия будет делать все, чтобы поддержать собственный бизнес, заверил Путин.





По словам главы государства, некоторые ушедшие из России компании собираются вернуться. Президент добавил, что вопрос о возвращении иностранного бизнеса в Россию будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний.





Глава государства попросил правительство внимательно следить за выкупом активов иностранными компаниями, ушедшими из России. Он отметил, что некоторые из них продали свой бизнес с дисконтом, но не должны при возвращении выкупить его обратно за такую же небольшую стоимость.





Кроме того, Путин поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний, сделать процесс их возвращения максимально прозрачным.





Об охлаждении экономики





Охлаждение экономики России неизбежно, заявил российский лидер. По словам Путина, об этом говорили и правительство, и Центробанк. Однако президент призвал не допустить ее переохлаждения до уровня «криокамеры».





Также глава государства призвал в вопросах экономики действовать «очень, очень аккуратно». Как указал Путин, необходимо, чтобы на практике реализовали все так, как это было задумано.





О вопросах приватизации





Вопросы приватизации в России необходимо обсуждать, пока они не будут решены окончательно, заявил Путин. Глава государства отметил, что «мы все равно будем все обсуждать и будем решать» все возникающие вопросы и противоречия.





Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство считает актуальным вопрос о «большой приватизации» в России и подготовит соответствующие предложения.