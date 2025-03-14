В комитете Госдумы по делам СНГ горячо поддержали возможность объединения парламентов России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 марта впервые выступил в Совете Федерации России. Он допустил, что две страны могут прийти к единому парламенту, если Минск и Москва будут готовы. В комитете Госдумы по делам СНГ горячо поддержали возможность объединения парламентов.





«Я веду прием избирателей, поэтому не слышал и не читал пока выступление Александра Григорьевича Лукашенко. Если он действительно это сказал [по возможность объединения парламентов], я это горячо поддерживаю», — заявил Daily Storm первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.





По мнению депутата, пока мы топчемся в исполнении Союзного договора, которым предусмотрено, в частности, создание общего парламентского собрания или парламента. Причем парламент должен избираться населением напрямую, а не быть делегированным из числа действующих депутатов России и Белоруссии, считает Затулин.





Союзный парламент может стать возвращением общего политического пространства РФ и Белоруссии, говорит первый замглавы комитета по делам СНГ.





Если органы объединят, необходимо будет перераспределить полномочия между Федеральным Собранием России и Верховным Советом Республики Беларусь. «Это не значит, что наши органы власти перестанут существовать, <...> все должно идти по пути наращивания полномочий этого союзного органа», — считает Затулин.





Прежде всего, как он считает, нужно будет отработать механизмы избрания в объединенный парламент и решить, будут ли политические партии, конкурирующие за места в этом органе, иметь общесоюзную прописку.





Парламентарий напомнил, что пока Союзное государство РФ и Белоруссии еще не упомянуто в Конституциях обеих стран. «Это тоже один из вопросов, который должен быть решен рано или поздно», — подчеркнул Константин Затулин.





Александр Лукашенко в своем выступлении заявил, что Белоруссия вряд ли войдет в состав России в ближайшее время.





Политик также отметил, что сообщил своему российскому коллеге Владимиру Путину об идее создания единой валюты в Союзном государстве. Предполагалось, что этот вопрос проработают центробанки двух стран. По словам Лукашенко, российский регулятор заявил на это предложение: «Ни в коем случае».





Владимир Путин 13 марта сообщил, что постоянно проживающие в Белоруссии россияне смогут избираться на белорусских выборах и голосовать. Такие же права получат граждане Белоруссии — резиденты России.