Мужские консультации и скидки в отелях. Члены нового президентского Совета по демографии озвучили свои идеи

В конце прошлого года в России появился президентский Совет по реализации государственной демографической и семейной политики. В него вошли видные представители разных ведомств и организаций. В беседе с Daily Storm они поделились своими взглядами на проблемы демографии и предложениями, как их решить. Среди них — скидки от бизнеса для многодетных, поддержка в первую очередь благополучных семей, а также создание мужских консультаций.





На первом совещании по вопросам организации работы совета выступила с предложениями его глава и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.





«Важно, чтобы иметь троих и более детей стало признаком успешности, модным желанным трендом. На это должна быть направлена, а может быть, и перестроена во многом вся наша воспитательная работа, система образования, семья и так далее. Как нам поменять ментальность молодых людей? Необходимо перестроить информационное поле в сторону традиционных семейных ценностей», — сделала заявление Матвиенко.





Она дополнила, что в Совете Федерации подготовят закон о мерах поддержки студенческих семей. По словам Матвиенко, в Минтруде предложили рассчитывать пособие по беременности для студенток, исходя из МРОТ по конкретному региону, а не из суммы стипендии.





«В 10 раз вырастут пособия по беременности и родам для студенток. Эту меру мы тоже заложим в закон», — отметила спикер Совфеда.





Бизнес должен помогать





Другие члены Cовета по реализации государственной демографической и семейной политики в беседе с Daily Storm рассказали о своих собственных предложениях. По словам главы исполкома «Общероссийского народного фронта» Михаила Кузнецова, их организация регулярно опрашивает семьи с детьми о мерах поддержки и проблемах, с которыми они сталкиваются. По данным ОНФ, каждая вторая опрошенная семья натыкалась на социальную несправедливость.





Кузнецов считает, что необходимо сделать многодетность нормой общества, для чего не требуется больших финансовых затрат.





«Одно из наших предложений — использование образа многодетной семьи во всем аудиовизуальном контенте, включая коммерческую рекламу», — сказал руководитель исполкома ОНФ.





Другая важная мера — стимулирование бизнеса в создании в сфере услуг максимально благоприятных условий для многодетных.





«Например, отельеры могут размещать такие семьи с понижающим ценовым коэффициентом. В качестве негативного примера можно привести статистику о том, что часто поездка в такси с детским креслом обходится почти в полтора раза дороже, чем без него. Также нашей стране необходимо разработать и производить доступный отечественный семейный автомобиль», — перечислил Кузнецов.





В АНО «Национальные приоритеты» сопровождают все нацпроекты в РФ. В беседе с Daily Storm гендиректор организации София Малявина призвала государство перенять у частников их опыт в поддержке семей сотрудников.





«С учетом потребности нашей экономики в кадрах будем отмечать практики, которые способствуют успешному совмещению семьи и карьеры. Важно обращать внимание не только на те меры, которые реализует государство, но и опираться на опыт работодателей, помогать бизнесу, некоммерческим организациям достраивать меры господдержки своими инициативами и корпоративными стандартами», — заявила Малявина.





Для этого организация ежегодно проводит национальную премию «Наш вклад», где отмечают компании, инвестирующие в нацпроекты и дополняющие их своими социальными программами. Также таким компаниям присваивается статус партнера национальных проектов.





Малявина пообещала, что в рамках президентского совета от лица АНО продолжит обеспечивать трансформацию смыслов, влияющих на образ современной семьи.





«Это позитивное восприятие многодетных родителей («чем больше детей в семье, тем больше счастья», «многодетная мама — это счастливый энергичный человек» и т.д.), повышение внимания к роли отца, ценность связи между поколениями и вовлечение старших в активную жизнь общества», — привела примеры директор «Национальных приоритетов».





Многодетные семьи — стратегический ресурс страны





Председатель Ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина также убеждена, что важно поднимать престиж многодетности в обществе. По ее мнению, для повышения рождаемости нужно сделать акцент на уже многодетных семьях из коренного населения, которые являются «стратегическим ресурсом страны». При этом нужно добиваться качественной многодетности и не ограничиваться поддержкой только неблагополучных семей со множеством детей.





Филина готова предложить на совете целый ряд мер. В первую очередь необходимо изменить законодательство в социальной сфере.





«В регионах осуществляется поддержка на основании указа №63 от 2024 года о мерах соцподдержки семей в зависимости от возможностей бюджетной системы конкретного субъекта. Федеральных мер поддержки практически нет. В основном все привязывается к нуждаемости. Суммы поддержки настолько мизерны, что не решают всех имеющихся задач», — начала перечислять член президентского совета.





Жилищные вопросы также остаются нерешенными, добавила Филина. Многодетным уже более 10 лет раздают земельные участки, которые не подкреплены ни социальной, ни инженерной инфраструктурой.





«Мы также предлагаем, помимо жилищной программы для молодых семей, разработать аналогичную для многодетных. Первая программа доступна для супругов до 35 лет, дальше они из системы выпадают. А многодетными могут становиться и в более позднем возрасте. Женщина вполне может до 40-45 лет успешно рожать с нашей медицинской системой», — дополнила Филина.





Председатель Ассоциации организаций по защите семьи также предложила ввести семейный капитал на третьего и последующего ребенка (сейчас действуют только выплаты за первого и второго). По ее словам, первое рождение все равно, по сути, всегда состоится, второе — под вопросом, а вот третьему и четвертому мешает психологическая составляющая.





«До сих пор общественное сознание не сформировано в поддержку многодетных семей. Считается, что многодетность — это определенный формат жизнедеятельности семьи, связанный с религиозностью и фанатизмом. Или, по мнению некоторых, — с женщинами, которые умеют только рожать ради пособий», — подчеркнула Филина.





Здоровье мужчин тоже важно





В совет при президенте вошел и директор университетской клиники Медицинского научно-образовательного института МГУ Армаис Камалов. Как уролог он уверен, что для демографии принципиально важными являются в том числе вопросы мужского здоровья.





«К сожалению, мужчины живут на 10 лет меньше женщин, больше болеют и больше умирают. Ковид показал, что мужчины намного уязвимее, чем женщины, больше смертей было. Сейчас СВО — тоже потери мужского населения. Поэтому нужно думать, как восполнять эти потери, повышать рождаемость и снижать количество абортов, думать и о здоровье нашей молодежи», — констатирует Камалов.





Уролог предложил создавать медицинскую инфраструктуру и систему для мужчин наподобие уже существующей женской.





«Еще нет ни одной программы по здоровью мужского населения нашей страны. Есть в основном материнство и детство, мы это хорошо знаем. А вот отдельные программы по отцовству и мужскому здоровью — такого нет. Нет специализированных кабинетов, как мужские консультации, есть только женские», — указал на проблему профессор МГУ.





При этом необходимо создать такую систему поддержки россиян, чтобы сбалансировать демографическое равновесие во всех возрастных категориях обоих полов, считает Камалов.





Глава ПАО «Сбербанк России» Герман Греф и руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения отказались от комментариев Daily Storm.