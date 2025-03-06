Охота на киберсталкеров: вернутся ли советские методы борьбы с нарушителями в Сети?

В начале недели уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила ограничить доступ в интернет для граждан, занимающихся травлей и сталкингом в Сети. Депутат Госдумы по информационной политике Сергей Боярский поддержал эту инициативу, но пока признал отсутствие реальных механизмов для ее реализации. В то же время интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев высказал предположение о возможном возвращении к методам контроля, напоминающим советские времена.





Как запретить нарушителю интернет?





Мариничев объясняет, что технически лишить человека мобильного интернета несложно — операторам можно просто запретить заключать с ним договор на подключение к Сети. «То есть технически присоединиться к Сети будет нельзя или просто провайдер предоставит голосовую связь, но не предоставит доступ к интернету», — поясняет он.





Но что, если нарушитель воспользуется чужой сим-картой? Здесь интернет-омбудсмен задумывается и вспоминает, как в советские годы сотрудники правоохранительных органов выявляли людей, смотревших запрещенные фильмы. Возможно ли что-то подобное в цифровую эпоху? В пример он приводит Белоруссию, где уже существует специальная полицейская дружина, проверяющая телефоны граждан.





«Проблема с чужой симкой всегда есть, но надо понимать, что это уже идет нарушение запрета. Поэтому контролироваться должно по-другому. В Советском Союзе раньше нельзя было смотреть определенные фильмы: и для того, чтобы доказать нарушение ограничений, проводили специальные операции. Если только так», — рассуждает Мариничев.





Более того, он сравнивает ограничение доступа в интернет с условным сроком. Если нарушитель продолжит обходить запрет, используя чужие сим-карты или другие способы, то наказание должно ужесточаться вплоть до реального срока.





Боярский против советских методов





Депутат Сергей Боярский выступил категорически против возврата к таким методам борьбы с киберпреступностью. Он считает подобные предложения нереализуемыми и пугающими для общества.





«Нет, точно нет, так не будет [про опыт Советского Союза и Белоруссии]. Но все эти обсуждения пока не имеют под собой почвы. На законодательном уровне мы пока четких предложений не видели. Так что я не могу фантазировать и рассказывать какие-то вымыслы, это только еще больше введет в заблуждение людей. Погрузимся, почитаем и тогда можно уже будет что-то говорить», — подчеркнул он.





Основная сложность в борьбе с киберсталкингом, по мнению экспертов, заключается в анонимности нарушителей. Они могут скрываться за чужими аккаунтами, использовать VPN и анонимные сети. Мариничев признает, что отслеживание по IP-адресу не дает стопроцентного результата, так как за одним адресом может скрываться несколько пользователей.





«Здесь остается только грамотный технический мониторинг и собирание доказательной базы. А это очень непростая история», — объясняет интернет-омбудсмен.





Воспитание как главный инструмент борьбы





При всем этом Мариничев подчеркивает, что проблема сталкинга и буллинга носит не только технический, но и этический характер. Он не является сторонником радикальных запретов и сомневается, что подобные меры сыграют значимую роль.





«Две волосинки на голове — это много или мало?» — задается он вопросом, намекая на неоднозначность и сложность данной проблемы.





Главное, по его мнению, — это воспитание общества и формирование уважительной среды в интернете. Без этого любые запреты и технические меры будут малоэффективны.





Пока же вопрос борьбы с киберпреступниками остается открытым, а возможные пути его решения обсуждаются на самых разных уровнях — от законодательных инициатив до философских рассуждений о морали и ответственности.







