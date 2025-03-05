Трамп хочет, чтобы конфликт на Украине закончился, а он объявил себя победителем, считают политологи

Дональд Трамп впервые с переизбрания обратился к Конгрессу и рассказал о достижениях своей администрации за первые шесть недель в Белом доме, а также о планах. Политологи в беседе с Daily Storm обсудили часть послания, связанную с Россией и украинским кризисом. Трамп хочет, чтобы конфликт на Украине закончился, а он объявил себя победителем, считают эксперты. По их мнению, сейчас Москве в любом случае выгодно продолжать общение с американским президентом.





Тема украинского кризиса во внешнеполитическом блоке послания Трампа оказалась только на пятом месте, подчеркивает глава Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.





«Я думаю, что главное, на что России надо обращать внимание, — что она явно не является приоритетом во внутренней и внешней политике Трампа. Но и слава богу — по крайней мере, у него есть другие задачи», — добавляет он.





Трамп заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского с сообщением о готовности к переговорам.





«Но, судя по комментариям посла Украины в США, под письмом подразумевается твит Зеленского о том, что он сожалеет о скандале в Белом доме и готов вести переговоры о мире. <...> Я так понимаю, Трампу, судя по его обращению к Конгрессу, надо было показать, что у него есть какие-то успехи, поэтому возникла вот такая интерпретация», — пояснил Минченко.





Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер призывает не воспринимать все заявления Трампа из послания как факты.





«Как говорится в известном фильме, верить людям можно только в самом крайнем случае, а таким людям, как Трамп, лучше вообще не верить», — считает политолог.





Источники Daily Mail сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовы приехать в США на следующей неделе с Зеленским и представить план урегулирования конфликта. Исходя из этого, можно предположить, что никакого мирного плана у Дональда Трампа нет, и он собирается вести себя исключительно по обстоятельствам, рассуждает Брутер.





Все, чего хочет Трамп, — чтобы военные действия прекратились, а он объявил себя победителем, говорит политолог. «И мы в рамках вот этой идеи существуем. Они (США. — Примеч. Daily Storm) хотят, чтобы мы согласились с ними, а что будет с нами при этом — им безразлично. Возможно, они что-то нам дадут, а возможно, нет», — допускает эксперт.





Но Москве в любом случае выгодно продолжать общение с Трампом, считает Брутер. В этом есть необходимость, хотя бы потому что никаких других вариантов на данный момент не вырисовывается, пояснил он.