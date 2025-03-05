Нуждается ли литература в переменах? Известные авторы высказались о новом главе Союза писателей России

На XVII съезде Союза писателей в Доме Пашкова 27 февраля участники выбрали нового главу своей организации — помощника президента России Владимира Мединского. Вот уже неделю он занимает этот пост, но пока новостей об изменениях в культурной сфере в СМИ не было. Тем не менее большинство авторов довольны выбором, называя Мединского хорошей кандидатурой.





По мнению публициста Захара Прилепина, это было давно назревшее решение. Фантаст Сергей Лукьяненко считает нового руководителя хорошим управленцем. А писатель Павел Крусанов думает, что Мединский положит конец застою в Союзе писателей. Но не все мыслят так позитивно: например, автор серии книг про майора милиции Каменскую Александра Маринина утверждает, что литература сегодня идет в ногу со временем, а любые искусственные вмешательства в нее есть не что иное, как насилие, и ничего хорошего из этого не выйдет.





«Это было необходимо. И хорошо, что перемены начались. У нас мощный Союз кинематографистов, не менее мощный Союз театральных деятелей и совершенно маргинальный Союз писателей. При всем том, что в СССР было наоборот: долгое время Союз писателей по значимости и влиянию даже превосходил иные творческие союзы, в том числе и Союз композиторов», — рассуждает Прилепин.





По его словам, Союз писателей был создан для того, чтобы защищать бедных в социальном смысле представителей культуры, будь то сценарист или поэт.





«У нас 30 лет не было поэзии. Такое ощущение, будто бы она воскресла только с началом боевых действий на передовой. Но это не так. Ее просто никто не замечал», — говорит он.





Того же мнения придерживается и писатель Сергей Лукьяненко. Рыночная литература задавила поэзию из-за нерентабельности: мы лишились хороших поэтических журналов, а в дальнейшем лишимся новых Пушкиных и Бродских, заявляет он.





«Страна должна знать, что у нее есть своя литература, потому что рынок захвачен иностранной — в основном бульварной — литературой. В этом смысле мы — колония», — добавляет Прилепин.





Именно поэтому писатели считают, что нужно усилить роль государства на литературном рынке, чтобы дать глоток свежего воздуха малоизвестным авторам, которые пишут не только стихи, но и небольшие рассказы, которые закладывают серьезные смыслы в свои произведения, а не просто развлекают читателя. Владимир Мединский, по их мнению, как человек, знакомый с устройством управления, сможет справиться с этой задачей.





«Рыночная экономика говорит: давайте больше сентиментальной прозы, приключений, фантастики. А все остальное не важно. Но именно эти, уже нерентабельные направления нужны для того, чтобы литература развивалась и не превратилась в развлекательный сегмент на уровне клипов в тиктоке», — сказал Лукьяненко.





Он подчеркивает, что Союз писателей должен быть как профсоюзная организация, куда могут прийти авторы, которые оказались в сложной жизненной ситуации, оторванные от своего читателя. А аудитории, в свою очередь, необходимо помогать развивать культуру чтения: подбирать книги по интересам, знакомить с писателями. Здесь важен контакт, живое общение.





С Сергеем Лукьяненко солидарен и писатель Павел Крусанов. На его взгляд, выбор Мединского стал концом застоя в литературной сфере, надеждой на перемены.





«Революционных движений не будет, конечно, в литературном мире, но будут изменения, на мой взгляд. Например, в ситуации с самой книгой. Она стала очень дорогой, не общедоступной. Книготорговые сети находятся практически в монопольном владении, а маленьких независимых магазинов книг закрывается из года в год все больше и больше. До провинции они не доходят. Если изменить эту ситуацию, то и все остальное поменяется. Если книга станет доступнее, то увеличатся тиражи, а впоследствии — и внимание к ней. А внимание, в свою очередь, увеличит внимание к самой фигуре писателя», — уточнил Крусанов.





Для известной писательницы Александры Марининой все вышеперечисленные проблемы и аргументы ее коллег не важны. То, что писатель ушел на второй план, — причина времени, и не надо этому препятствовать, считает автор детективов. Маринина внемлет коллегам насчет того, что не надо пытаться что-то менять, тем более с помощью государства: «Насильно мил не будешь».





«Фигура писателя действительно изменилась сейчас. Ну и что! Время же меняется. Меняется и литература. И мнение о писателях. А зачем что-то пытаться возродить?! Знаете, насильно никогда ничего хорошо не получается. Процесс должен идти естественно», — пояснила она.





На ее взгляд, вполне естественно, что фигура писателя растворяется в обществе, когда авторов становится много. К одному слову внимание приковывается больше, и именно так рождаются авторитеты. Но, продолжает Маринина, больше разных писателей — лучше, чем один лидер, ведь зато сегодня у каждого из них есть свой маленький круг читателей и не надо нарекать авторов царями или богами, способными управлять миром.





«Я считаю, пусть писателей будет много, потому что у каждого своя точка зрения, свое мнение, свой круг читателей. Чем их больше, тем лучше. А если при этом роль писателя уменьшается — ну и пусть! А зачем нам какая-то главенствующая роль?! Мы кто, цари и боги, что ли?! Раньше многое от писателя зависело, но и от ЦК КПСС тоже. Так что?! Вы предлагаете ЦК КПСС возродить?! Мало ли, что было раньше. Жизнь идет: у нее свои законы. Раньше были и цари, вожди племени. У них тоже был большой авторитет. И что теперь?! Племенной строй возрождать?!» — смеется Александра Маринина.





Сама писательница не является участницей Союза писателей. Она никогда не думала о том, чтобы вступить в него или в другие литературные группы: ей это неинтересно, ведь она сама по себе. Маринина называет себя тихой пенсионеркой, которая сидит в уголке и спокойно пишет книги. Она не понимает, к чему все эти разговоры о переменах в литературе, о том, как изменилась фигура писателя сегодня. Ее дело, как и других авторов, просто писать то, что хочется, и то, к чему лежит душа.