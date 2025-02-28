Масленичный костер геополитики: в Краснодаре сожгли чучело Урсулы фон дер Ляйен

Масленичная неделя — время блинов, веселых гуляний и традиционного сожжения чучела. Однако в последние годы этот ритуал в России приобретает все более политизированный характер. Вместо безликой соломенной куклы в огне оказываются узнаваемые фигуры западных лидеров.





В этом году участники движения «Отряды Путина» в Краснодаре решили «проститься» с Европейским союзом, выбрав в качестве символического образа председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.





От Евросоюза — к пеплу





Идея создать чучело главы Еврокомиссии пришла PR-директору движения Фатиме Динаевой, которая лично взялась за его изготовление.





«У нас принято избавляться от всего ненужного. Мы считаем, что Евросоюз — это тюрьма народов и ему место в прошлом. Поэтому мы выбрали эту прекрасную женщину, Урсулу фон дер Ляйен, сделали ее своими руками и сожгли», — рассказала Динаева.





Процесс создания бумажной копии европейского политика занял всего 20 минут. По словам активистки, миниатюрный размер для чучела был выбран неслучайно: таким образом хотели подчеркнуть, что Евросоюз — далеко не самая значительная структура в мировом масштабе.





Огонь символического очищения





Акция собрала около 30 участников, которые с энтузиазмом подожгли куклу под крики «Давайте сожжем эту нечисть — за мир во всем мире!» Сначала активисты планировали изготовить еще одно чучело — символ НАТО, но решили ограничиться Евросоюзом.





«Отряды Путина» – российское общественное движение, которое создал бизнесмен и основатель благотворительного фонда «Социальная справедливость» Марат Динаев. Офис движения находится в Краснодаре, а его участниками являются в основном люди пенсионного возраста.





Цель движения — поддерживать президента России Владимира Путина и бороться с оппозицией. Популярность «Отрядам Путина» принесли неординарные скандальные действия патриотического характера, которые вызывали в свое время большой резонанс в СМИ: например, гневные обращения к президентам США или сжигание флагов.