«Плечом к плечу» социализировать раненых через спорт и спасти священников от БПЛА

Спустя три года с начала СВО перед российским обществом встали новые трудные задачи. Например, социальная и психологическая реабилитация бойцов СВО, а также поддержка их семей. В ЛДПР решили привлечь внимание к этим насущным вопросам и провели в Доме Союзов второй по счету форум «Плечом к плечу. За Русскую Победу».





Около 2500 участников из всех регионов России собрались на площадке, чтобы обсудить возникающие проблемы, подискутировать и обменяться опытом. Среди деловых костюмов партийцев и чиновников повсюду мелькала военная форма, а кое-где и рясы священнослужителей.





На пути гостей Дома Союзов расположилась большая выставка с портретами бойцов разных званий и подразделений, погибших на передовой. Авторы подробно описали подвиг каждого из них. Далее посетителей встречала целая аллея со стендами волонтеров, где те презентовали свои проекты. Одни поставляют пайки и маскировочные сети бойцам, другие — технику и бронежилеты.





У волонтеров все идет в дело. Швейбат из Читы делает из остатков ткани чебурашек в военной форме. А в «Лаборатории дронов» решили использовать технику врага против него самого. Солдаты прямо на передовой разминируют вражеские БПЛА и забирают из них детали для сборки своих «птичек», чтобы отправить их обратно в сторону ВСУ.





«Экономит время очень сильно то, что ребята сами собирают себе дроны. Это существенный приоритет таких лабораторий», — рассказала Daily Storm глава пресс-службы Союза ветеранов СВО Белла Либерман.





На торжественном открытии форума выступили именитые гости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил сплоченность всех партий ради общего дела.





Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала про взаимодействие с Женевой и украинской стороной по вопросу военнопленных с обеих сторон.





Замминистра обороны Анна Цивилева упомянула, что новые протезы для ветеранов СВО позволяют им даже заниматься спортом. Участвуя в соревнованиях, бойцы реабилитируются и ресоциализируются. Цивилева также заявила, что ветераны СВО «вначале очень сопротивлялись» расширенной диспансеризации: «Ну никак они не верили, что нужно заниматься своим здоровьем, углубленно изучить его».





Перед собравшимися выступил экс-музыкант «Любэ» Александр Вайнберг с песней к фильму по повести «В списках не значился» Бориса Васильева. Саундтрек был записан с певцом Shaman и Николаем Расторгуевым.





На дискуссионных площадках форума из желающих выступить и послушать выстраивались очереди. Особый ажиотаж вызвала тема медицинской помощи и реабилитации участников СВО. Все собравшиеся на встрече по теме согласились с главным тезисом: необходимо выстроить многоэтапный процесс восстановления бойцов. Он должен начинаться с больничной койки после ранения вплоть до трудоустройства инвалидов и всеобъемлющей помощи их семьям.





Многие указали на проблему нехватки кадров в медицинской сфере. Профессор МГМСУ Дмитрий Панченков отметил, что гражданские медвузы готовят «девственно чистых» специалистов по военно-полевой хирургии.





«На сегодняшний день за шесть лет обучения студентов в гражданском медицинском вузе на подготовку по военно-полевой хирургии в основной образовательной программе часов не выделяется вообще. Существует короткий элективный курс, на который из всего курса приходят 20-30 человек на шестом курсе. После чего понимаем, что получаем выпуск практически девственно чистых в этом вопросе молодых докторов», — сказал заведующий кафедрой хирургии и хирургических технологий.





Проблему с учебными часами призван решить новый образовательный стандарт, который заработает с 2029 года.





«Но, во-первых, в достаточном ли количестве? А во-вторых, до 2029 года еще надо дожить», — рассуждал хирург.





Второй день форума был не менее насыщенным. Либерал-демократы торжественно отправили конвой из военных машин от здания Госдумы прямо в зону СВО. Все автомобили оснащены РЭБ, среди них есть «буханки», китайские пикапы и даже разработанные хакасскими активистами наземные беспилотники «Сюрприз». Участники конвоя взяли с собой кота — как символ благополучия и удачи.





В Колонном зале Дома Советов волонтеры и региональные партийцы делились своими проектами и опытом по помощи фронту и тылу. По соседству представители РПЦ и миряне обсудили участие священнослужителей в спецоперации на Украине.





Протодиакон и историк Владимир Василик заявил, что в зоне боевых действий работает около 2000 штатных и нештатных священников. Из-за своей роли они стали важной целью для вражеских атак БПЛА. За три года, по подсчетам протодиакона, погибло около десятка святых отцов. Поэтому необходимо обезопасить священников с помощью РЭБ.





«За последнюю неделю трое наших священников получили ранения. Некритичные, но тем не менее. Все ранения — от БПЛА. Осколки, шрапнель и прочее», — доложил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Олег Веселков.





По его словам, все духовники перед отправкой на СВО проходят специальные курсы по медпомощи, связи и защите против дронов. А чтобы решить все проблемы со статусом священнослужителей в зоне боевых действий, разрабатывается большой законопроект о военном духовенстве.





На торжественном закрытии форума не обошлось без сюрпризов. Воспользовавшись случаем, молодой военнослужащий взял слово и с трибуны сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Алине. Паре аплодировал весь зал.





В заключительном выступлении председатель партии Леонид Слуцкий поблагодарил всех за участие. Он выразил надежду, что все сказанное на форуме останется не только словами.





«Нам важно не растерять этот потенциал, полученные разработки и решения. Давайте вместе над этим думать и предлагать конкретные шаги!» — напутствовал Слуцкий.