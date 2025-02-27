Диалог с США, бойцы СВО и защита границ: Путин выступил на заседании коллегии ФСБ

Президент России Владимир Путин выступил на заседании коллегии ФСБ. Глава государства в своей речи коснулся таких вопросов, как переговоры с США, террористические атаки и кибербезопасность. Daily Storm собрал главное из заявлений российского лидера.





О переговорах с США





Первые контакты с Соединенными Штатами «вселяют определенные надежды» на решение международных проблем, в том числе конфликта на Украине, заявил Путин.





Президент отметил «встречный настрой» Вашингтона работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре. Глава государства подчеркнул, что именно эти проблемы в свое время спровоцировали украинский и другие региональные кризисы.





По словам Путина, США демонстрируют «прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов», которые привели к кризису системы международных отношений.





О «серьезном диалоге» по украинскому конфликту





Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции (СВО), своей доблестью и ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога о мирном урегулировании конфликта на Украине, сказал Путин.





Он подчеркнул, что диалог этот будет о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов в том числе, мирным путем, а также о создании неделимой европейской и глобальной системы безопасности, которая обеспечит баланс и взаимный учет интересов.





Безопасность одних не может быть обеспечена за счет или в ущерб безопасности других, и «уж точно не за счет России», добавил глава государства.





О терактах и дополнительной защите границ





За последний год количество преступлений террористической направленности выросло, причем более половины из них спланированы и организованы украинскими специальными службами и их кураторами, заявил российский лидер.





Глава государства отметил, что именно подразделения ФСБ в регионах Донбасса и Новороссии многое делают для нейтрализации террористических и диверсионных групп, для сбора разведывательных данных о противнике. В связи с этим Путин поручил продолжить работу по укреплению их антитеррористического потенциала.





Кроме того, должны быть приняты серьезные дополнительные меры для защиты государственной границы. По словам президента, надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях, а также обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах.

Об экономической безопасности и коррупции





Защита законных прав отечественного бизнеса, борьба с преступлениями в финансовой и банковской сфере — это одна из основ конкурентоспособности и благоприятного инвестиционного климата в России, заявил Путин.





Президент добавил, что более активно следует вести работу по противодействию коррупции. В поле постоянного внимания ФСБ должны находиться реализация гособоронзаказа и нацпроектов, продвижение долгосрочных федеральных и региональных программ, пояснил он.





О кибератаках на инфраструктуру

Путин призвал сотрудников ФСБ повысить безопасность отечественной информационной инфраструктуры и искать новые методы нейтрализации киберугроз.





По словам президента, по мере развития цифровых технологий растет число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру, в том числе на официальные государственные сайты, ресурсы и сервисы госкорпораций и ведомств.





Такие преступления носят системный, многоаспектный, многовекторный характер, то есть причиняют ущерб и государству, и бизнесу, и гражданам, подчеркнул глава государства.