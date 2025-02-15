В Москве открылось отделение «Матерей России». Приоритет — поддержка семей бойцов СВО

В Москве 14 февраля состоялась конференция Всероссийского общественного движения «Матери России», посвященная открытию столичного отделения. В мероприятии приняла участие экс-сенатор Валентина Петренко, которая подчеркнула важность развития организации в столице. По ее словам, Москва должна стать центром поддержки семей участников СВО, а также платформой для новых социальных и демографических инициатив.
Председателем московского отделения назначена Ирина Елиферова, заместитель руководителя исполкома Московского отделения «Единой России». Она отметила, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, а значит, приоритетной задачей движения станет всесторонняя поддержка семей бойцов СВО.
«Я считаю, что для Москвы создание отделения очень важно, матери сейчас должны быть на вершине повестки, потому что это те женщины, на которых держится демографическая ситуация, а она в связи с СВО не такая хорошая, она обостряется. Мы должны поддерживать мам, у которых ребята ушли на фронт, у которых сыновья погибли. Еще самое важное — поддерживать жен бойцов, которые тоже становятся мамами или продолжают ими быть. Сейчас это наша основная задача. А потом мы займемся и другими проектами, например, культурной поддержкой мам бойцов СВО», — добавила Daily Storm председатель нового отделения.
Пространство для поддержки и солидарности
«Матери России» оказывают помощь женам и матерям военнослужащих, помогают находить без вести пропавших, собирают гуманитарную помощь для фронта и поддерживают раненых бойцов в госпиталях. Одним из важных направлений деятельности остается работа с детьми участников СВО: для них организуются концерты, образовательные и культурные программы.
Особую роль в организации играют вдовы военнослужащих. Они находят поддержку среди единомышленников и сами помогают раненым бойцам, которым важно ощущать заботу и внимание. Валентина Петренко рассказала о случаях, когда женщины брали раненых под опеку, называя их своими сыновьями.
«В нашей организации принимают участие и вдовы, потому что оставаться со своим горем наедине — это страшно. Мы их просим помогать бойцам в госпиталях, например. Сначала они боятся, им неловко, но потом, наоборот, хотят. У нас бывали случаи, когда чужие мамы называли этих ребят, бойцов СВО, сыновьями и звали их к себе домой жить дальше. Говорили: «Я ваша мама!» Это очень трогательно. Я разговаривала с этими женщинами. И все они мне отвечали, что для них ведь важно не материальное, они не за этим участвуют, а чтобы они были кому-то нужны», — пояснила Валентина Петренко.
Демографическая политика в приоритете
Вопросы демографии также стали ключевой темой конференции. Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова, координатор партийного проекта «Крепкая семья», предложила обсуждение мер по поддержке многодетных семей, пересмотру условий материнского капитала и улучшению жилищных программ. Она отметила, что многодетным семьям важно обеспечить доступ к бесплатным образовательным и социальным услугам, таким, как продленка в школах, а также ввести стабильные выплаты, не зависящие от уровня дохода.
Депутат Ольга Мельникова затронула проблему страха молодых людей перед созданием семьи. По ее мнению, необходимо популяризировать положительный опыт, показывать, что рождение детей не мешает карьерному росту, а правильные семейные традиции являются залогом стабильного общества.
Будущее движения в Москве
Помимо поддержки семей участников СВО и работы над мерами по улучшению демографической ситуации, проводится огромная работа с людьми из новых регионов. По словам Председателя «Матерей России», важно согреть их своим теплом и предоставить кров. В организации им помогают продолжать учиться, находить жилье. Для этого был создан чат, куда желающие пишут о предложениях разместить на время людей. Адреса все проверяются.
Проект по профилактике рака позволяет бесплатно обратиться к консультантам за помощью и выявить заболевание: в парках или на пляжах размещают палатки с врачами. Так, при запуске тестовой программы в Крыму специалисты движения обнаружили рак у девяти человек.
Также движение «Матери России» совместно с Минсельхозом и Минпромторгом повышает у детей понимание ценности куска хлеба. Валентина Петренко рассказала, как видела, что в одном из российских регионов ребята играли в футбол булочкой в качестве мяча. Чтобы избежать в будущем подобных ситуаций и взрастить в молодом поколении уважение к этому продукту, они с матерями придумали фестиваль «Хлеб добра», где семьи пекут хлеб, а потом продают его, а школьники пишут сочинение к 9 Мая на тему «Хлеб войны». В прошлом году 60 тысяч ребят были награждены за лучшие работы. Не забывают и про экологию: вместе с гражданами сажают деревья в парках, создают клубы, устраивают встречи.
В Совете отделения присутствуют и сами мамы героев, и бойцы СВО, например, Эльдар Шарипов, который недавно вернулся с фронта. А также депутаты Мосгордумы и окружные депутаты от партии «Единая Россия».