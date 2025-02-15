В Москве открылось отделение «Матерей России». Приоритет — поддержка семей бойцов СВО

В Москве 14 февраля состоялась конференция Всероссийского общественного движения «Матери России», посвященная открытию столичного отделения. В мероприятии приняла участие экс-сенатор Валентина Петренко, которая подчеркнула важность развития организации в столице. По ее словам, Москва должна стать центром поддержки семей участников СВО, а также платформой для новых социальных и демографических инициатив.





Председателем московского отделения назначена Ирина Елиферова, заместитель руководителя исполкома Московского отделения «Единой России». Она отметила, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, а значит, приоритетной задачей движения станет всесторонняя поддержка семей бойцов СВО.





«Я считаю, что для Москвы создание отделения очень важно, матери сейчас должны быть на вершине повестки, потому что это те женщины, на которых держится демографическая ситуация, а она в связи с СВО не такая хорошая, она обостряется. Мы должны поддерживать мам, у которых ребята ушли на фронт, у которых сыновья погибли. Еще самое важное — поддерживать жен бойцов, которые тоже становятся мамами или продолжают ими быть. Сейчас это наша основная задача. А потом мы займемся и другими проектами, например, культурной поддержкой мам бойцов СВО», — добавила Daily Storm председатель нового отделения.





Пространство для поддержки и солидарности





«Матери России» оказывают помощь женам и матерям военнослужащих, помогают находить без вести пропавших, собирают гуманитарную помощь для фронта и поддерживают раненых бойцов в госпиталях. Одним из важных направлений деятельности остается работа с детьми участников СВО: для них организуются концерты, образовательные и культурные программы.