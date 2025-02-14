Трампу не удастся рассорить Китай и Россию, считает Сергей Караганов

Востоковеды и эксперты-международники в беседе с Daily Storm сошлись во мнениях — Трамп не так искренен в своем желании сблизиться с Россией. За этим стоит холодный расчет — разобщить РФ с Китаем, чтобы создать новый баланс сил в Евразии.

Противовес Поднебесной





За стремлениями Трампа закончить СВО может скрываться желание в будущем разобщить Китай и Россию. Такой вариант не исключил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов в беседе с Daily Storm.

«Это вполне рациональный расчет. Другое дело, что отдалить (Россию и Китай) ему не удастся. Неизвестно, насколько он настроен улучшать отношения с Россией. Потому что сейчас Трамп ломает все. Но посмотрим, как он будет себя вести, когда встретит сопротивление внутри страны и не получит быстрых результатов, на которые он рассчитывает. Так что это только начало процесса», — считает Караганов.

Другие эксперты также заверили Daily Storm, что идея Трампа использовать Россию против КНР не лишена оснований. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин утверждает, что в Штатах считают Поднебесную угрозой №1. Против нее нужно сконцентрировать все усилия.

«Главный вопрос — это растущий Китай. Против него нужно сконцентрировать все усилия. Команда Трампа называет Китай новой азиатской Германией 30-х годов. И если не остановим ее, то все пропало. Поэтому договориться с Путиным — вопрос времени. Он (Трамп) все равно будет вынужден сократить американскую помощь Украине по максимуму либо вообще отказаться от ее поддержки. Потому что главным противником является не Россия, а Китай», — заявил Блохин.

По мнению американиста Владимира Можегова, США при новом президенте «косплеит» Британскую империю» XIX-XX веков.

«Он ориентируется на британскую геополитику, которую сама Британия называла системой баланса сил. Британия поддерживала Францию, когда усиливалась Германия, и Германию — когда усиливалась Франция. Чтобы не дать никакой из европейских держав оспаривать свое мировое господство», — объяснил Можегов.

Россия нужна США как союзная сила в Евразии, которой Трамп доверяет больше остальных, особенно КНР.

«Его цель — оторвать Россию от Китая, здесь собака зарыта. Почему так позитивно Трамп настроен сейчас к Путину? Он видит новый баланс сил, где Индия, Россия и, возможно, Европа несколько сбалансировали бы мощь Китая. И эта вполне рабочая позиция может устроить нас. Потому что для России равноудаленность от Америки и Китая — самая лучшая позиция. Мы можем это желание Трампа очень дорого продать», — предположил американист.

Чтобы противостоять Китаю, Трамп хочет провести реиндустриализацию Америки в сжатые сроки, убежден руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.





«Со времен Рейгана проводилась деиндустриализация — перенос производства в страны третьего мира, прежде всего в Китай. И это Америке на пользу не шло. Задача Трампа в том, чтобы провести реиндустриализацию страны и эффективно противостоять Китаю, поставить его на место в перспективе. И России отведена определенная роль в этом плане», — подчеркнул Котков.





Он добавил, что в РФ есть сильное прозападное лобби, о котором знают и Китай, и США. Это российская элита, чьи дети и внуки «не учились в Китае, не имеют паспортов этой страны и вкладов в тамошних банках».





Китай может переиграть США?





По словам Коткова, США также стремятся окружить КНР кольцом враждебных и нестабильных государственных образований. Поэтому Китай ведет свою игру и не хочет просто так отдавать союзника в лице России, обеспечивающего им защиту.





«Китай нуждается в нас как в крепком тыле. Он не хочет быть окруженным врагами, хочет покупать у России сырье, потому что из других стран коммуникации идут по морю, их легко перерезать. Программа «Один пояс — один путь», коридор через Центральную Азию и Пакистан — все это легко перерезается. А с Россией прямой путь в Европу, самый безопасный. В этом смысле Китаю выгодно поддерживать с нами отношения», — сказал руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока.





Принято считать, что в 60-70-е годы Штаты переиграли КНР, когда отвернули ее от Союза и помогли создать китайское экономическое чудо. Однако Константин Блохин напомнил, что сейчас этот тезис оспаривается, и победитель может оказаться проигравшим.

«В США любят себя в грудь бить, что гениальный Киссинджер оторвал Китай от СССР и разыграл китайскую карту. А сейчас все больше появляется публикаций, что на самом деле это Китай разыграл американскую карту. Воспользовавшись напряжением между Россией и Китаем, заручился поддержкой США, перенаправил финансовые потоки и смог развиться на этом», — упомянул эксперт РАН.