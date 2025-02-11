Работа для героев: как женщины России помогают ветеранам СВО вернуться в мирную жизнь

Как трудоустроить бойцов, вернувшихся из зоны СВО? Как помочь семьям военных и наладить взаимодействие с некоммерческими организациями в сфере гуманитарной работы? Эти и многие другие вопросы стали центральными темами Федерального форума женских клубов в Москве, организованного в рамках партийного проекта «Женское движение «Единой России».
Особый акцент на мероприятии сделали на поддержке ветеранов СВО, их семей и адаптации военнослужащих к мирной жизни. Новые инициативы, представленные на форуме, будут включены в Концепцию трудоустройства ветеранов и членов их семей, разработкой которой занимается зампред правительства Татьяна Голикова.
Пленарное заседание открыло форум, собрав ключевых участников: вице-спикера Совета Федерации Инну Святенко, представителей Минтруда, а также лидеров «Женского движения «Единой России» — Наталию Полуянову, Дарью Лантратову, Ирину Ивенских, Ирину Елиферову и депутатов Московской городской Думы.
«Мы сейчас видим, насколько активно работают женщины именно в «Женском движении «Единой России». Мы видим те мероприятия, которые проводятся в том или ином регионе. И у нас есть уникальная возможность благодаря «Женскому движению» тиражировать эти успешные практики на всю страну. Я уверена, что сегодняшнее объединяющее мероприятие даст начало огромной работе, которую мы с вами будем делать вместе», — подчеркнула Инна Святенко.
Депутат Ирина Ивенских отметила, что начиналось все с 14 женских клубов, а теперь их более 1700 по всей стране, из них 821 действует при центрах занятости населения. Эти клубы помогают ветеранам СВО найти работу, адаптироваться и получить необходимую юридическую и психологическую поддержку. «Главное в нашей работе — доверие. Только через человеческие отношения можно преодолевать трудности», — добавила сенатор Дарья Лантратова.
После официальной части участники форума разошлись по трем тематическим секциям. Одна была посвящена вопросам трудоустройства ветеранов, вторая — поддержке семей бойцов, а самой популярной оказалась гуманитарная секция, где волонтеры обменивались опытом и представляли свои проекты.
Координатор партпроекта «Женское движение «Единой России» в Москве Ирина Елиферова поделилась примерами интересных инициатив:
«Так я узнала, например, про центр «Лисена Арт». Они делают потрясающую вещь — арт-терапию для бойцов, причем не только в психологическом смысле. Основатель центра — психолог, а мы прямо здесь связали их с нашими специалистами, — рассказала она. — Еще одна девушка представила свой проект «Русская культура», связанный с творческой терапией. Это театр, в котором готовы работать с любыми бойцами: без рук, без ног, с разными возможностями. Они ставят спектакли и вовлекают в процесс всех, кто хочет попробовать себя в этом. Есть форматы как для семей, так и для больших коллективов».
Руководитель проектов Федерального центра компетенций в сфере занятости Минтруда России Андрей Жданов отметил, что Москва — пример грамотного подхода к работе с ветеранами СВО, но регионы тоже не отстают. В этом году стартует важный проект «Кадры», в котором предусмотрены отдельные меры поддержки для участников и ветеранов СВО, а также членов их семей. Среди них — субсидирование рабочих мест для работодателей, готовых трудоустроить бойцов, получивших травмы и инвалидность. Специальная поддержка поможет оборудовать рабочие места с учетом их потребностей. Кадровые центры возьмут на себя индивидуальное сопровождение ветеранов при трудоустройстве.
«Многие из тех, кто обращается в центр занятости или кадровые центры, не возвращаются, поскольку осознают, что для получения желаемой зарплаты необходимо заполнить документы, пройти обучение или переподготовку. Демобилизованным предлагаются варианты трудоустройства, включая смену региона, если подходящие вакансии отсутствуют на месте. Однако часто после этого люди не выходят на связь, и их дальнейшую ситуацию сложно отследить вручную. Основные сложности — недостаток вакансий с ожидаемым уровнем зарплаты и отсутствие опыта по требуемым специальностям. Бывают случаи, когда люди с неполным средним образованием заявляют о желании работать адвокатами, но, узнав о необходимости долгого пути обучения и квалификации, не все оказываются к нему готовы», — добавил он.
Жданов также сообщил, что сейчас согласовывается программа, в рамках которой 22 тысячи специалистов кадрового центра «Работа России» пройдут отдельный курс по взаимодействию с ветеранами. Это позволит им более эффективно работать с запросами, предлагать актуальные вакансии и правильно реагировать на возможные сложности, связанные с поиском работы ветеранами СВО.
По итогам форума участники определили три ключевых направления работы женских клубов на 2025 год: мероприятия к 80-летию Великой Победы, помощь в трудоустройстве ветеранов и поддержка семей участников СВО. Отдельное внимание будет уделено психологической реабилитации: профессиональные специалисты помогут женам, матерям и самим бойцам справляться с тревогами, адаптироваться к новым условиям и находить опору в обществе.