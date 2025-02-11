Работа для героев: как женщины России помогают ветеранам СВО вернуться в мирную жизнь

Как трудоустроить бойцов, вернувшихся из зоны СВО? Как помочь семьям военных и наладить взаимодействие с некоммерческими организациями в сфере гуманитарной работы? Эти и многие другие вопросы стали центральными темами Федерального форума женских клубов в Москве, организованного в рамках партийного проекта «Женское движение «Единой России».





Особый акцент на мероприятии сделали на поддержке ветеранов СВО, их семей и адаптации военнослужащих к мирной жизни. Новые инициативы, представленные на форуме, будут включены в Концепцию трудоустройства ветеранов и членов их семей, разработкой которой занимается зампред правительства Татьяна Голикова.





Пленарное заседание открыло форум, собрав ключевых участников: вице-спикера Совета Федерации Инну Святенко, представителей Минтруда, а также лидеров «Женского движения «Единой России» — Наталию Полуянову, Дарью Лантратову, Ирину Ивенских, Ирину Елиферову и депутатов Московской городской Думы.





«Мы сейчас видим, насколько активно работают женщины именно в «Женском движении «Единой России». Мы видим те мероприятия, которые проводятся в том или ином регионе. И у нас есть уникальная возможность благодаря «Женскому движению» тиражировать эти успешные практики на всю страну. Я уверена, что сегодняшнее объединяющее мероприятие даст начало огромной работе, которую мы с вами будем делать вместе», — подчеркнула Инна Святенко.