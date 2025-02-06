Константин Затулин после требования закрыть Русский дом в Баку призвал «укоротить языки» всем лоббистам Азербайджана

Азербайджан — ситуационный партнер России, который решил перестать притворяться другом. Об этом Daily Storm рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин после требования МИД Азербайджана закрыть Русский дом в Баку.





Депутат напомнил, что этому предшествовали обвинения в шпионаже в адрес местного филиала Россотрудничества и новости о выделении миллиона долларов на гумпомощь Украине от Азербайджана. И президент Ильхам Алиев не может не понимать, как в Москве могут воспринимать такие действия.

«Ему показалось, что в сегодняшней ситуации можно давить на Россию, к чему-то ее принуждать, извлекать выгоду из нашей занятости на Украине. Подтверждаю: наши руки заняты происходящим на Украине. Президент Азербайджана много раз лил патоку, говоря о российско-азербайджанских отношениях, а теперь извлекает выгоду, прежде всего, как такой же поставщик газа и нефти, как Россия. Россия теряет, а Азербайджан подбирает», — объяснил Затулин.

«Надо понимать, что это Восток. И не все, что вам говорят, желая подольститься, соответствует реальным действиям той стороны, которая злоупотребляет комплиментами в ваш адрес. Но сейчас и комплименты отпали, как вы видите», — добавил эксперт по СНГ.

Его возмутило, что Алиев не постеснялся использовать недавнюю ситуацию с крушением азербайджанского самолета в Актау, чтобы предъявить претензии России. Резкое поведение Азербайджана очень контрастирует со сдержанными действиями России во время конфликтных ситуаций. Например, когда в 2020 году азербайджанскими военными был сбит российский вертолет Ми-24, или после расстрела пяти миротворцев РФ в Нагорном Карабахе в 2023 году. Во всех этих случаях Алиев приносил извинения, но ни наказания виновных, ни компенсации семьям погибших не последовало, подчеркнул Затулин.

По мнению депутата, нынешние действия Алиева — лишнее подтверждение правоты тех, кто предупреждал, что Азербайджан — «ситуационный партнер». Во время конфликта с Арменией из-за Нагорного Карабаха Россия была нужна Азербайджану. Теперь надобность в поддержке Москвы отпала.

«Подлинным союзником в сегодняшней ситуации Азербайджан вряд ли может быть с учетом завязанности на Турции, его привилегированном союзнике. Тем более у них есть теперь партнер в переговорах — господин Пашинян, который отбросил маску и трудоустраивает Армению на Западе. Алиеву важны отношения с Турцией, Израилем, США. Великобритания никогда своего интереса не теряла в Азербайджане. Лишний раз убеждаемся, что полагаться на Азербайджан в трудную минуту очень сложно», — констатировал парламентарий.

Эту ненадежность нужно учитывать из-за уязвимости России в Каспийском регионе и Центральной Азии. Затулин предупредил, что на этом направлении активно работают Запад и Турция, которая строит великий Туран из бывших советских республик и хочет привлечь к этому мусульман РФ. Чтобы обезопасить Россию, нужно «укоротить языки» местным лоббистам Азербайджана.





«Эту угрозу надо видеть. И первое, что надо сделать, — укоротить языки всяким Коротченко и прочим азербайджанским лоббистам у нас в России, которые постоянно дезориентируют наше общественное мнение. Они нам продают образ союзника-Азербайджана, которым он не является», — призвал Затулин.

6 февраля глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил, что МИД Азербайджана призвал прекратить работу Русского дома в Баку из-за отсутствия регистрации в качестве юрлица. Теперь местный Русский дом должен покинуть арендуемое помещение в течение полутора месяцев. Также азербайджанская сторона направила России по дипломатическим каналам официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на территории страны. МИД РФ занимается урегулированием этого вопроса.