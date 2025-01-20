Преддверие инаугурации. Экстремальный холод, марш феминисток и полные республиканцев палаты Конгресса во второй срок Трампа

В Вашингтоне 20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск) начнется церемония вступления Дональда Трампа в должность президента США. Экстремальный холод, марш феминисток, полные республиканцев палаты Конгресса, вечеринка канадцев в честь политика и настороженные датчане. Рассказываем про особенности второй инаугурации Трампа.
Перед церемонией прошла инаугурационная вечеринка. Дональд Трамп и его жена Мелания вместе посмотрели на праздничный фейерверк в Вирджинии.
В Telegram-каналах сравнили видео с супругами, смотрящими на фейерверк, с культовой финальной сценой фильма «Бойцовский клуб». В это время играла ария Nessun dorma из оперы «Турандот», обратил внимание канал «ИА «Стекломой». Эта же музыка звучала в фильме «Цена страха», по сюжету которого США и Россия чуть не начали третью мировую войну из-за действий европейского неонациста.
«Леденящий душу мороз»
Трамп возвращается на пост президента под тем же лозунгом, что и в первый срок: «Сделаем Америку снова великой». Политик даст присягу, а затем выступит с инаугурационной речью.
Американские СМИ предупреждают об «экстремальных морозах»: «Арктический воздух принесет леденящие душу температуры на большую часть территории США, из-за чего день инаугурации окажется намного холоднее обычного».
Ожидается около минус четырех градусов днем и до минус 12 ночью. Для россиян температуру экстремальной не назовешь, но для американцев такой прогноз стал причиной того, что впервые за 40 лет инаугурацию проведут в закрытом помещении.
В прошлый раз, в 2017 году, инаугурация Дональда Трампа прошла на площади перед Капитолием.
На церемонию в 2025 году было выпущено 220 тысяч билетов, которые конгрессмены раздали своим избирателям. Но ряд американцев сообщили телеканалу NBC, что не пойдут на мероприятие из-за холода. Двое жителей Майами, приехавших в Вашингтон приветствовать Трампа, заявили, что прогноз погоды — «отстой». «Мы запланировали все заранее, подготовились, чтобы принять участие в этом событии и… Это своего рода облом», — пожаловался другой очевидец.
Что изменилось во вторую инаугурацию
Оба раза политик пришел к власти под лозунгом «Сделаем Америку снова великой». Но во второй срок Трамп больше не будет единственным президентом США без опыта работы на госслужбе или в армии.
Ко второй инаугурации изменился политический ландшафт: теперь обе палаты Конгресса заполнены республиканцами, а иностранные лидеры более охотно готовы сотрудничать с Дональдом Трампом, отмечают местные СМИ.
Старая гвардия международных союзников, выступающих против Трампа, ушла. Канцлер Германии Ангела Меркель в отставке с 2021 года. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 6 января 2025 года объявил, что уходит с поста главы правящей Либеральной партии и вскоре покинет должность главы правительства.
Возвращение Трампа приветствуют в том числе премьер-министры Италии и Венгрии Джорджия Мелони и Виктор Орбан, а также президент Аргентины Хавьер Милей.
Кроме того, разрушилось «логово гадюк» — так американские журналисты называли команду Белого дома во время первого президентства Трампа из-за ссор и подстав между конкурирующими группами внутри администрации.
Марш феминисток
Перед церемонией некоторые жители Вашингтона вышли на улицы города в знак протеста против вступления Трампа в должность. Митинги также прошли в Нью-Йорке и Сиэттле.
Большинство протестующих — женщины, отмечает местная пресса. Они рассказывают, что вышли на улицы, потому что злятся и грустят из-за победы республиканца. Феминистки также выступают за сохранение свободного доступа к абортам.
Вечеринка канадцев и настороженные датчане
Дональд Трамп не раз выступал за присоединение Канады и Гренландии к США и публиковал в соцсетях карту, на которой все три субъекта окрашены в цвета американского флага.
В то время как большая часть канадцев выступала против намерений Трампа, его малочисленные фанаты из этой страны вышли на митинг в Вашингтоне. У них, в отличие от феминисток, были плакаты с лозунгами в поддержку политика.
Около 1,5 тысячи канадцев хотят собраться на вечеринку в честь инаугурации. Но премьера Джастина Трюдо на ней, конечно же, не будет, отмечает CBC Canada.
Дания, по сообщениям СМИ, «затаила дыхание в ожидании инаугурации Трампа». Местные предприниматели и правительство встречают этот день «с настороженностью».
А премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в интервью Fox News перед инаугурацией Трампа дважды подчеркнул, что жители острова не хотят быть американцами и не собираются присоединяться к Штатам.