Не угроза войны, а троллинг в адрес Джастина Трюдо. В посольстве РФ в Канаде прокомментировали предложение Трампа о присоединении страны к США

Предложение Трампа о присоединении Канады к США — троллинг в адрес Джастина Трюдо, поэтому реального силового захвата территорий ждать не стоит. Таким мнением с Daily Storm поделились в российском посольстве в Канаде. Новый американский лидер хочет размягчить позицию Оттавы перед грядущими торговыми переговорами. В посольстве убеждены, что даже если США присоединят Канаду и Гренландию, освоение североморских ресурсов будет Штатам не по карману.





В посольстве Российской Федерации в Канаде поделились с Daily Storm мыслями насчет возможного присоединения канадской территории к США.

«В том виде, как это подает Трамп, это выглядит скорее как злая шутка, попытка поддеть канадцев, троллинг в адрес нынешнего канадского руководства во главе с уходящим премьером Джастином Трюдо, с которым у американского президента не сложилось личной химии еще в прошлый раз. Поэтому вряд ли стоит говорить о каких-либо попытках силового захвата (хотя, думается, Трамп не понаслышке знаком с тем, что такое рейдерство), вооруженном конфликте и расколе НАТО», — высказались в пресс-службе посольства.





Там также напомнили о сложностях в двусторонней торговле между США и Канадой, которые Дональд Трамп решает с помощью таких громких заявлений.





«Своими неординарными заявлениями о присоединении Трамп вносит раскол и сумятицу в ряды канадского политистеблишмента. Тем самым размягчает позицию Оттавы в преддверии неизбежных будущих торговых переговоров. Речь идет о том же самом фирменном трамповском стиле «жесткого наскока». Нервная и податливая реакция как либерального кабинета Трюдо, так и консервативной оппозиции показывает, что канадцы на этот незамысловатый прием повелись. Значит, Трамп уже выигрывает, еще не сев с ними за стол переговоров», — подчеркнули в посольстве.





Как предприниматель в душе, Дональд Трамп заранее готовит поле для переговоров и публично выдвигает максималистскую позицию для дальнейшего торга «на авось — вдруг выгорит».





«По принципу «мне все, вам — ничего, а теперь попробуйте дать мне что-то выгодное взамен, убедив меня согласиться что-то из этого вам отдать». Цель в подобных ситуациях скорее психологическая: вывести другую сторону из равновесия, заставить нервничать, поставив в заведомо неудобное положение. Выстоят — значит, с ними можно сторговаться. Испугаются — и тогда их точно можно дожать, получив даже больше, чем ожидалось», — описали характер Трампа в пресс-службе посольства РФ в Канаде.





В дипредставительстве напомнили, что Штаты в прошлом приобрели очень много земель. Это связано с американским «фронтирным мышлением», из-за которого они ищут пределы и пытаются постоянно их отодвинуть. По словам собеседников, каждая покупка новых земель поначалу вызывала негодование и оппозицию. Но уже через несколько лет никто не мог себе представить существования США без них. Так было с Луизианой, Аляской и Гавайскими островами.





По мнению представителей посольства РФ, даже если США хотят получить Гренландию и Канаду, чтобы завладеть богатыми ресурсами и акваториями, у них просто не хватит средств все это освоить.





«В таком виде мегапроект — даже если допустить, что канадцы и датчане с гренландцами на него согласятся (а они не согласятся), — потребовал бы небывалых и колоссальных финансово-материальных вложений и людских ресурсов. У США их пока нет, и проект растянулся бы на десятилетия, не говоря об одном четырехлетнем президентском сроке. Посмотреть за такой горизонт планирования не в состоянии никто. Говоря по-деловому, легко уйти в минус, дивиденды не отобьют инвестиций», — убеждены в посольстве России в Канаде.





Касаемо покупки Гренландии в ведомстве считают, что даже при отказе Дании передать остров Соединенные Штаты все равно будут расширять там свое присутствие. Прежде всего военное.





«Наращивать возможности разведки, флота и авиации, системы предупреждения о ракетном нападении. Декларативно — «для обеспечения безопасности арктических подступов». На деле — против России и отчасти Китая в Северной Атлантике», — прогнозируют эксперты представительства РФ.





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Новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в начале января предложил Канаде стать 51-м штатом США. По его мнению, при присоединении налоги у канадцев снизятся, а торговые тарифы будут ликвидированы. При этом Трамп намерен ввести 25-процентные тарифы на импорт из Канады и обещал подписать такой указ в первый же день на посту президента. В своем выступлении Трамп также назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо «губернатором».





В ответ Трюдо сказал: «Нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов». Также в правительстве Канады составили список товаров производства США (на 150 миллиардов канадских долларов), которые будут обложены встречными пошлинами.





Тем не менее Канада готова активизировать сотрудничество с США в разных сферах. В том числа нарастить закупки военной продукции в рамках обеспечения интересов Вашингтона. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.