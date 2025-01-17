«Это просто взорвет НАТО!» Эксперты предрекли крах альянса в том случае, если Трамп развяжет войну за Гренландию или Канаду

Если Трамп решится на войну за территорию Канады или Гренландии, то НАТО распадется. К такому выводу пришли опрошенные Daily Storm эксперты. По их мнению, конфликт маловероятен, но реален. Новые земли нужны президенту США, чтобы усилить позиции в грядущей битве за Арктику. Однако все эти заявления могут оказаться популизмом, чтобы набрать политические очки.
«Это просто взорвет НАТО!»
Избранный президент США Дональд Трамп недавно заявил о намерении включить в состав страны принадлежащий Дании остров Гренландия и всю Канаду как 51-й штат. Советник Трампа Майкл Уолтц сообщил, что президент рассматривает все варианты присоединения Гренландии, вплоть до силового воздействия.
По словам экс-директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, возможный военный конфликт может повлечь за собой раскол НАТО, в которую входят как США, так и Канада с Данией.
«Дания, чьи непосредственные интересы затронуты, против присоединения Гренландии к США, другие члены союза тоже. Если Трамп предпримет действия неординарного свойства, это просто взорвет НАТО! Будет раскол альянса. Потому что Соединенные Штаты пойдут на такие шаги, которые явно не будут поддержаны НАТО. Уверен, что альянс встанет на защиту Дании», — рассказал Daily Storm Гарбузов.
Он добавил, что раскол НАТО выгоден России, но присоединение новых земель к США — наоборот.
«Цель России совершенно очевидная: ликвидация НАТО. Если предположить, что будет конфликт и НАТО развалится, российское руководство будет это приветствовать, мне кажется. <…> Если США присоединят Канаду или Гренландию, это усилит их экономическую, военно-политическую мощь и геополитические влияние. Такой сценарий развития вряд ли интересен российскому руководству. Потому что главный оппонент России будет обладать еще большими возможностями», — считает эксперт.
С рисками раскола НАТО в результате конфликта согласен председатель комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. В беседе с Daily Storm он предположил, что есть вероятность развала самих Соединенных Штатов.
«Присоединение Канады или Гренландии силовым путем могло бы вызвать серьезный кризис в НАТО и привести к расколу альянса, так как это противоречило бы принципам коллективной безопасности и уважения суверенитета. Если все же допускать сценарий военного конфликта, то как раз он может привести не просто к расколу альянса, а к его распаду. США — ключевая держава НАТО, и военное нападение внутри него может нанести серьезный удар по духу альянса», — убежден Харитонов.
Насколько реален военный конфликт из-за претензий США?
Оба эксперта сошлись во мнениях, что все же открытое вооруженное противостояние маловероятно. Харитонов склонен полагать, что несмотря на отказ давать обещание не применять военную силу против северных соседей, Трамп все-таки достаточно благоразумен.
«Прямой военный конфликт из-за претензий США все же маловероятен, учитывая существующие международные договоренности и союзнические отношения. Но напряженность, в особенности в борьбе за ресурсы, будет возрастать», — сказал депутат.
Валерий Гарбузов напомнил, что в свой первый президентский срок Трамп гордо называл себя президентом США, который не ввязал страну ни в одну войну. Терять это достижение было бы глупо.
«Если он хочет нарушить это преимущество, тогда он будет президентом, который развязывает самые безумные войны, не основанные ни на каких причинах и предпосылках. Какая причина войны с Данией? Хочется еще территорий? Это не причина. Всегда у всяких войны были какие-то поводы. Его создать несложно, но все равно люди будут понимать, что это искусственный повод», — предупредил политолог.
Подготовка к грядущей войне за Арктику или популизм?
По мнению специалистов, военно-стратегические цели аннексии Гренландии и Канады лишены особого смысла, поскольку обе территории и так находятся под опекой НАТО. А на датском острове и вовсе стоят военные базы США.
Гораздо важнее ресурсы, которыми богаты эти земли. В Канаде много нефти, природного газа, минералов (включая никель, медь и золото) и лесных ресурсов. Гренландия имеет запасы редкоземельных металлов, урана, нефти и газа, а также значительные резервы пресной воды. По мнению Николая Харитонова, за действиями Трампа может скрываться желание и прибрать к рукам ресурсы Арктики. Климатические изменения открывают новые возможности для добычи ресурсов и морских путей в этом регионе.
«У США серьезные опасения вызывает Северный морской путь, так успешно развиваемый Российской Федерацией. Для Америки это попытка захватить ключевые локации в северных широтах. В ближайшие годы Арктика вполне реально может стать ареной противостояния между противниками Севморпути во главе с Вашингтоном и Россией с нашими союзниками», — подозревает глава профильного комитета Госдумы.
Харитонов отметил, что Трамп последовательно продолжает арктическую политику своего оппонента Джо Байдена. При бывшем президенте-демократе Штаты в одностороннем порядке, без соблюдения норм международного права расширили свои арктические территории. Он захватили шельф за пределами 200-мильной зоны особых экономических интересов.
Валерий Гарбузов добавил, что конфликт между странами за арктические богатства уже вовсю идет в вялотекущей форме. На это пространство претендуют США, Канада, Россия, страны Северной Европы.
«Хотя существует арктический совет, который должен согласованно проводить политику в Арктике, все равно какие-то трения между членами этого совета уже наметились. Слава богу, что это не дорастает до конфликта с применением военных сил. Но никто не знает, как будут развиваться события. Может быть, в эти четыре года президентства Трампа, а может, после него потенциальная опасность конфликта есть», — предостерег эксперт.
Тем не менее все эти громкие заявления нового президента США могут оказаться лишь блефом и попыткой набрать политические очки.
«Трамп человек особенный, специфический. Я бы назвал его исторической аномалией. Он нагнетает, а потом снижает ставки. Использует такие инструменты для привлечения внимания, чтобы с позиций, которые я бы назвал просто примитивным шантажом, спуститься до реальных деталей, обсуждать их и добиваться чего-то», — отметил Гарбузов.
«Трамп известен своими громкими высказываниями, граничащими с популизмом и даже со здравым смыслом. Но в то же время не будем забывать, что Трамп — не просто политик, допускающий плакатно-популистские лозунги, но и вновь избранный, в ближайшее время вступающий в должность арезидент США, который уже многократно демонстрировал последовательность действий и решений. Поэтому не стоит рассматривать риторику Трампа всего лишь как безобидную шутку», — сообщил Харитонов.
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В начале января президент США Дональд Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии в пользу Штатов, так как это необходимо для защиты национальных интересов Вашингтона. Сын американского лидера Дональд Трамп — младший 7 января прибыл на личном самолете в Нуук — столицу Гренландии.
Глава кабмина острова Муте Эгеде в интервью каналу Fox News ответил, что Гренландия не желает становиться частью Соединенных Штатов, но открыта для сотрудничества с Вашингтоном.
В прошлогоднем официальном заявлении Трамп также пригласил Канаду стать 51-м штатом Америки. Он пообещал канадским гражданам в случае присоединения на 60% меньше налогов, а канадскому бизнесу «немедленное удвоение в размерах». Американский президент пригрозил Канаде и Мексике введением пошлин на их товары в 25%. Он пообещал подписать необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации.
В ответ в Канаде составили список товаров американского производства на сумму 150 миллиардов канадских долларов, которые будут обложены встречными пошлинами.