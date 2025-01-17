«Это просто взорвет НАТО!» Эксперты предрекли крах альянса в том случае, если Трамп развяжет войну за Гренландию или Канаду

Если Трамп решится на войну за территорию Канады или Гренландии, то НАТО распадется. К такому выводу пришли опрошенные Daily Storm эксперты. По их мнению, конфликт маловероятен, но реален. Новые земли нужны президенту США, чтобы усилить позиции в грядущей битве за Арктику. Однако все эти заявления могут оказаться популизмом, чтобы набрать политические очки.





«Это просто взорвет НАТО!»





Избранный президент США Дональд Трамп недавно заявил о намерении включить в состав страны принадлежащий Дании остров Гренландия и всю Канаду как 51-й штат. Советник Трампа Майкл Уолтц сообщил, что президент рассматривает все варианты присоединения Гренландии, вплоть до силового воздействия.





По словам экс-директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, возможный военный конфликт может повлечь за собой раскол НАТО, в которую входят как США, так и Канада с Данией.





«Дания, чьи непосредственные интересы затронуты, против присоединения Гренландии к США, другие члены союза тоже. Если Трамп предпримет действия неординарного свойства, это просто взорвет НАТО! Будет раскол альянса. Потому что Соединенные Штаты пойдут на такие шаги, которые явно не будут поддержаны НАТО. Уверен, что альянс встанет на защиту Дании», — рассказал Daily Storm Гарбузов.





Он добавил, что раскол НАТО выгоден России, но присоединение новых земель к США — наоборот.





«Цель России совершенно очевидная: ликвидация НАТО. Если предположить, что будет конфликт и НАТО развалится, российское руководство будет это приветствовать, мне кажется. <…> Если США присоединят Канаду или Гренландию, это усилит их экономическую, военно-политическую мощь и геополитические влияние. Такой сценарий развития вряд ли интересен российскому руководству. Потому что главный оппонент России будет обладать еще большими возможностями», — считает эксперт.





С рисками раскола НАТО в результате конфликта согласен председатель комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. В беседе с Daily Storm он предположил, что есть вероятность развала самих Соединенных Штатов.

«Присоединение Канады или Гренландии силовым путем могло бы вызвать серьезный кризис в НАТО и привести к расколу альянса, так как это противоречило бы принципам коллективной безопасности и уважения суверенитета. Если все же допускать сценарий военного конфликта, то как раз он может привести не просто к расколу альянса, а к его распаду. США — ключевая держава НАТО, и военное нападение внутри него может нанести серьезный удар по духу альянса», — убежден Харитонов.