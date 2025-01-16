Мать погибшего бойца вступилась за чиновника из Краснодара, которому не понравился запах от гробов ветеранов СВО

За месяц глава Тимашевского района Краснодарского края Андрей Палий стал известен на всю Россию после двух скандальных высказываний в адрес родни погибших на СВО бойцов. На его защиту внезапно встала названная им «тупорылым животным» коммунистка Екатерина Сандецкая. По ее словам, Палия пытаются подставить соперники и не гнушаются использовать для этого горюющих женщин. Сандецкая утверждает, что неизвестные подбросили ей флешку с записью слов Палия и просили придать этому огласку. Однако местные оппозиционные активисты скептически отнеслись к идее подставы — это не поможет злоумышленникам занять кресло главы поселения.
В декабре 2024 года в СМИ попала запись совещания чиновников, на которой слышен голос Андрея Палия. Он обвинил депутата Медведовского сельского поселения от КПРФ Екатерину Сандецкую в «парализации работы администрации» и обозвал ее «тупорылым животным». Причем Палий ранее лично вручал Сандецкой орден Мужества, которым наградили посмертно ее погибшего на СВО сына Арсения. Палий публично извинился, заявил, что запись была сфабрикована, и конфликт был исчерпан.
Однако в январе появилась новая запись с речью главы, что он не обязан посещать родственников погибших бойцов, «кланяться в ноги матерям и нести всякую херню». Также чиновник пожаловался, что ему нелегко «чувствовать запах из гроба». Это могла бы быть очередная история про опозорившегося чиновника, если бы на его сторону не встала оскорбленная им же коммунистка.
Екатерина Сандецкая в беседе с Daily Storm заверила, что неизвестные хотят любыми способами подставить Палия. По ее словам, еще в ноябре кто-то подкинул письмо с флешкой в почтовый ящик Сандецкой. По камере наблюдения не удалось опознать личность подбросившей конверт женщины. На флешке была запись нелестных слов Палия в адрес Екатерины, а в письме — призыв написать на главу заявление в правоохранительные органы. Депутат тут же написала обидчику и потребовала встретиться и объясниться.
«Он начал оправдываться что да, записали, я сделал плохо. Но это было два-три года назад! Тогда у нас был сильный накал страстей. Я шла тогда на выборы, я коммунистка, давление было колоссальное, искры летели. На тот момент я вполне допускаю, что он мог взъерепениться и что-то такое говорить. Уверена, что сейчас после похорон сына он себе такого не позволит», — рассказала Сандецкая.
Палий потом еще не раз извинился перед женщиной, и конфликт был улажен. Поэтому Сандецкая не стала следовать совету неизвестных. Те, видимо, решили действовать иначе и через другие каналы опубликовали запись с оскорблениями аккурат перед прямой линией для хайпа, предположила коммунистка. После того как всплыла другая запись с жалобами чиновника на необходимость посещать семьи погибших, возмущению Сандецкой не было предела.
«Не получилось первый раз со мной — они решили всех раздраконить. Только раны наши расковыряли. Послушаете, что Палий говорит даже в вырезанной записи. «Есть вещи, которые я не должен делать, но я беру и делаю». И говорит он это сотрудникам своим, они не хотели помогать семьям. А он говорит, что он идет и кланяется. Про запах смерти, когда стоишь у гроба, — не потому что ему противно, а вы прочувствуете это! Многие чиновники не приходят (на похороны), вот им он это и говорил», — объяснила слова Палия депутат.
По ее словам, в Тимашевском районе все знают, что глава помогал всем без исключения семьям погибших солдат. Палий лично присутствовал на похоронах сына Екатерины, а помощники отвозили в больницу ее страдающего от рака мужа. При этом Палий бывает резким, но к другим чиновникам, и это многим не нравится.
«Понятно, что это из его окружения враги. Может, под ними кресло шатается, вот они и решили. Меня в качестве тарана берут и хотят сместить его. Тут и так тяжело держаться, чтобы вообще не рухнуть. Еще спекулируют нашей ситуацией, спасая свою шкуру. Я сама борец за справедливость. Да если ко мне попадет информация, что Палий ворует вагонами, или у него дворец с золотыми унитазами, то за мной не заржавеет! Но это нечестно и неправильно, что кто-то берет нас, пострадавших, и использует как инструмент, чтобы сместить главу. Я под этим подписываться точно не буду, хоть я и оппонент Андрея Владимировича», — сказала Сандецкая.
У нее есть предположения, кто из окружения руководителя Тимашевского района мог быть инициатором этих вбросов. Однако пострадавшая не стала делиться догадками. Сандецкая подчеркнула, что донесла до Палия свои предположения.
«Пусть компетентные органы подключатся. Еще ничего не писала, но может быть, глава это сделает. Мы ему это озвучивали, чтобы разобраться и найти серого кардинала, кто это делает. И фамилию его прополоскать, как они это делают, пусть ему будет так же приятно!» — добавила женщина.
Есть в регионе и те, кто не очень верит в версию с подставой главы Тимашевского района. Член Совета по развитию гражданского общества при губернаторе Краснодарского края Евгений Витишко виделся с Палием и знаком с местными администрациями. По словам правозащитника, мат для чиновников — обычное дело.
«Часто это обычная бытовуха, когда с людьми говорят на собачьем, тюремном языке. Здесь это достаточно распространено. В этом случае это попало в Сеть. Но не думаю, что это умышленно кто-то создавал ситуацию, чтобы довести главу Тимашевского района до белого каления. Что случилось, то случилось. Отвечать за свои слова надо», — считает Витишко.
По его мнению, если бы недоброжелатели хотели сесть в кресло главы района вместо Палия, они бы это сделали более надежными способами.
«В большинстве случаев все кандидатуры глав районов заранее согласовываются. Выборов-то нет. Кто хочет — он бы сделал это другими механизмами, через администрацию края или еще как. Дискредитация Палия — это не факт назначения того человека, который всю эту кампанию против него развернул. В эту теорию заговора я не верю», — высказался правозащитник.