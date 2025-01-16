Мать погибшего бойца вступилась за чиновника из Краснодара, которому не понравился запах от гробов ветеранов СВО

За месяц глава Тимашевского района Краснодарского края Андрей Палий стал известен на всю Россию после двух скандальных высказываний в адрес родни погибших на СВО бойцов. На его защиту внезапно встала названная им «тупорылым животным» коммунистка Екатерина Сандецкая. По ее словам, Палия пытаются подставить соперники и не гнушаются использовать для этого горюющих женщин. Сандецкая утверждает, что неизвестные подбросили ей флешку с записью слов Палия и просили придать этому огласку. Однако местные оппозиционные активисты скептически отнеслись к идее подставы — это не поможет злоумышленникам занять кресло главы поселения.





В декабре 2024 года в СМИ попала запись совещания чиновников, на которой слышен голос Андрея Палия. Он обвинил депутата Медведовского сельского поселения от КПРФ Екатерину Сандецкую в «парализации работы администрации» и обозвал ее «тупорылым животным». Причем Палий ранее лично вручал Сандецкой орден Мужества, которым наградили посмертно ее погибшего на СВО сына Арсения. Палий публично извинился, заявил, что запись была сфабрикована, и конфликт был исчерпан.





Однако в январе появилась новая запись с речью главы, что он не обязан посещать родственников погибших бойцов, «кланяться в ноги матерям и нести всякую херню». Также чиновник пожаловался, что ему нелегко «чувствовать запах из гроба». Это могла бы быть очередная история про опозорившегося чиновника, если бы на его сторону не встала оскорбленная им же коммунистка.





Екатерина Сандецкая в беседе с Daily Storm заверила, что неизвестные хотят любыми способами подставить Палия. По ее словам, еще в ноябре кто-то подкинул письмо с флешкой в почтовый ящик Сандецкой. По камере наблюдения не удалось опознать личность подбросившей конверт женщины. На флешке была запись нелестных слов Палия в адрес Екатерины, а в письме — призыв написать на главу заявление в правоохранительные органы. Депутат тут же написала обидчику и потребовала встретиться и объясниться.