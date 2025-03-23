Выброс нефтепродуктов произошел на горящей нефтебазе в Краснодарском крае

На горящей нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края в ночь на 23 марта произошел выброс нефтепродуктов из резервуара, сообщил оперативный штаб региона.





Отмечается, что часть вылившихся нефтепродуктов потушена, пострадавших нет. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждения не получили.





Пожарные продолжают тушить второй из загоревшихся резервуаров. Первый полностью выгорел к 21 марта, сообщила пресс-служба Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. В оперштабе добавили, что после ночного выброса «идет горение на территории в границах обвалования этого резервуара».





Общая площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров, добавили в оперштабе. Специалисты охлаждают находящиеся рядом резервуары.





Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае начался в ночь на 19 марта из-за атаки украинских дронов. В результате падения обломков загорелся трубопровод между резервуарами с нефтепродуктами.