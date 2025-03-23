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В Кремле допустили, что Путин и Трамп могли общаться больше двух раз
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Официально сообщалось о двух беседах лидеров стран undefined
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В Кремле допустили, что Путин и Трамп могли общаться больше двух раз

Официально сообщалось о двух беседах лидеров стран

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что в последние месяцы у президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могли быть и другие контакты, помимо объявленных официально. Об этом представитель Кремля заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.


Песков подчеркнул, что пресс-служба президента сообщает только о тех разговорах, о которых им известно. Он добавил, что «всего остального» исключать нельзя.


Представитель Кремля отметил, что телефонное общение двух лидеров проходит в абсолютно доверительной, откровенной и конструктивной рабочей атмосфере. Как отметил пресс-секретарь, последний разговор между Путиным и Трампом был самым долгим.


Беседу между лидерами двух стран Песков назвал еще одним шагом к их личной встрече. Пресс-секретарь уточнил, что такой саммит должен быть должным образом подготовлен и необходимо сначала провести непростые технические переговоры.


Первый телефонный разговор Путина и Трампа прошел 12 февраля. Вторая беседа состоялась 18 марта. По его итогам российский лидер принял предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

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