В Кремле допустили, что Путин и Трамп могли общаться больше двух раз

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что в последние месяцы у президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могли быть и другие контакты, помимо объявленных официально. Об этом представитель Кремля заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.





Песков подчеркнул, что пресс-служба президента сообщает только о тех разговорах, о которых им известно. Он добавил, что «всего остального» исключать нельзя.





Представитель Кремля отметил, что телефонное общение двух лидеров проходит в абсолютно доверительной, откровенной и конструктивной рабочей атмосфере. Как отметил пресс-секретарь, последний разговор между Путиным и Трампом был самым долгим.





Беседу между лидерами двух стран Песков назвал еще одним шагом к их личной встрече. Пресс-секретарь уточнил, что такой саммит должен быть должным образом подготовлен и необходимо сначала провести непростые технические переговоры.





Первый телефонный разговор Путина и Трампа прошел 12 февраля. Вторая беседа состоялась 18 марта. По его итогам российский лидер принял предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.