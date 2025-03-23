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Bloomberg: США рассчитывают заключить соглашение о перемирии на Украине к 20 апреля
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В этот день и православные, и католические христиане празднуют Пасху undefined
Новости

Bloomberg: США рассчитывают заключить соглашение о перемирии на Украине к 20 апреля

В этот день и православные, и католические христиане празднуют Пасху

США надеются заключить перемирие на Украине к 20 апреля, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.


В 2025 году на эту дату выпадает праздник Пасхи и в православной, и в католической церквях, отмечает издание. Уточняется, что сроки могут сдвинуться из-за больших разногласий у сторон конфликта.


По словам собеседников агентства, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп осознает, что соглашение должно быть приемлемым для Украины, и он не готов слишком много уступать России.


Источники добавили, что заключение долгосрочных мирных договоренностей маловероятно до личной встречи Путина и Трампа.


На пресс-конференции 21 марта президент США заявил, что в ближайшее время стороны добьются полного прекращения огня. По его словам, дальнейшая эскалация военных действий на Украине находится под контролем Соединенных Штатов.

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#украина #bloomberg #дональд трамп #мирное соглашение
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