Тело младенца обнаружили в канализационной трубе в Коломне

Тело новорожденной девочки обнаружили в канализации в городском округе Коломна, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) по Московской области.





Уточняется, что тело обнаружил слесарь в подвальном помещении жилого многоквартирного дома, когда вечером 22 марта прочищал канализацию. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка.





Следователи и криминалисты провели осмотр и назначили экспертизы. В СК добавили, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются, в том числе личность и местонахождение матери.





По данным прокуратуры региона, тело новорожденной девочки нашли в системе канализации дома на улице Строительной в деревне Емельяновка. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой установят точную причину смерти младенца.