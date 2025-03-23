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Тело младенца обнаружили в канализационной трубе в Коломне
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Личность матери новорожденного ребенка устанавливается undefined
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Тело младенца обнаружили в канализационной трубе в Коломне

Личность матери новорожденного ребенка устанавливается

Тело новорожденной девочки обнаружили в канализации в городском округе Коломна, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) по Московской области.


Уточняется, что тело обнаружил слесарь в подвальном помещении жилого многоквартирного дома, когда вечером 22 марта прочищал канализацию. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка.


Следователи и криминалисты провели осмотр и назначили экспертизы. В СК добавили, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются, в том числе личность и местонахождение матери.


По данным прокуратуры региона, тело новорожденной девочки нашли в системе канализации дома на улице Строительной в деревне Емельяновка. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой установят точную причину смерти младенца.

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#младенец #тело #коломна
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