Врио главы Курской области назвал «пиаром на крови» граффити Акима Апачева в Судже

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал «пиаром на крови» граффити рэпера и блогера Акима Апачева, которые тот сделал в Судже. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.





Накануне, 22 марта, Telegram-канал Wargonzo опубликовал видео, на котором музыкант, приехавший в освобожденную российскими войсками Суджу, исправляет оставленные ВСУ граффити на собственные.





Хинштейн счел действия блогера «наглой провокацией» и пригрозил штрафом. По словам врио главы региона, Апачева ожидает наказание сразу по трем административным статьям. Речь идет о нарушении запрета на въезд в приграничный район (город Суджу), использовании ненормативной лексики, порче имущества и вандализме.





Хинштейн добавил, что «если кто-то чувствует себя героем, то героизм лучше проявить, надев военную форму». Врио губернатора подчеркнул, что все материалы будут переданы в компетентные органы. По мнению главы региона, реакция не заставит себя ждать.