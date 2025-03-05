Путин дал понять, что карьерный лифт возможен: политолог оценил смену власти в Новгородской области

Российский лидер Владимир Путин дал понять, что карьерный лифт возможен для местных чиновников. Таким образом политолог Константин Калачев отреагировал на назначении Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. Пост стал вакантен с 7 февраля, когда в отставку ушел Андрей Никитин. Его уход объяснялся «переходом на другую работу». Вскоре Никитин был назначен заместителем министра транспорта.





«Помимо Дронова, на регион претендовали другие люди: бывший глава правительства Запорожской области (а до этого премьер Вологодской области) Антон Кольцов и замгенпрокурора Андрей Кикоть. Но ходят слухи, что за Дроновым (который был замом губернатора) стоит Никитин (уже бывший глава региона. — Примеч. Daily Storm). С одной стороны, это преемственность, а с другой — ревность: а вдруг он окажется лучше тебя», — заметил эксперт.





Но этим назначением президент хотел показать правильность поговорки «плох тот рядовой, который не мечтает стать генералом», считает Калачев. «Дронов хоть и не местный, карьеру построил в Новгородской области. Любой региональный чиновник уровня выше среднего, если будет добросовестно трудиться, может стать губернатором. Таков посыл Путина. Он показал, что карьерный лифт работает и необязательно назначать варягов», — полагает политолог.





С назначением Дронова не будет истории, когда новая метла метет по новому, убежден Калачев. «Никаких зачисток не будет. Дронову хватило восемь лет, для того чтобы дорасти до губернатора. Он окончил образовательную программу на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которую называют «Школой губернаторов», — заключил собеседник.





Эксперт также отметил, что дополнительное внимание региону со стороны федерального центра придает то, что на его территории находится Валдайский район, он считается курортным и пользуется популярностью у российских элит. На озере Валдай располодена одна из резиденций Путина.





«Для региональной элиты Дронов лучше, чем человек со стороны. Думаю, он будет успешным губернатором. А вот Никитин был любимчиком президента. Но не скажу, что он себя ярко проявил на посту губернатора. Его достижения неочевидны, но и предъявить ему тоже нечего», — добавил политолог.





Александр Дронов — выпускник МАДИ. В прошлом он работал в различных органах власти, связанных с дорожным хозяйством. В правительство Новгородской области Дронов попал в апреле 2017 года, а в 2020-м стал первым вице-губернатором.





В последние годы при отборе губернаторов на тот или иной регион после отставки предыдущего Путин назначает врио. Который впоследствии и идет на выборы как основной кандидат от власти.