Ветеран спецназа допустил, что отключение Украины от доступа к спутникам и разведданным США мало повлияет на ход СВО

Американская компания Maxar Technologies лишила Киев доступа к своим спутниковым снимкам, написали украинские СМИ 7 марта. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф 5 марта заявил, что Вашингтон приостановил передачу Украине разведданных и поставки вооружения. Ветеран группы спецназа КГБ СССР «Вымпел», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев допустил, что отключение Украины от доступа к спутникам и разведданным США мало повлияет на ход СВО.





Киселев рассказал, что разведывательные данные, которые получает Украина, имеют десяток разных составляющих.





«Одна из составляющих — это информация по поводу спутниковых снимков и компьютерная обработка нахождения наших позиций, изменения на территории нахождения наших войск, вплоть до появления новых окопов или блиндажей. Все это фиксируется через искусственный интеллект и выдается как некая информация, для того чтобы принимать решения по нанесению ударов», — пояснил Daily Storm эксперт.





Ветеран спецназа обратил внимание, что Украина в том числе получает разведывательные данные через французские спутники и через самолеты иностранных государств, которые продолжают разведывательные полеты.





Кроме того, Киев, предположительно, получает доступ к спутниковой связи Starlink через польские компании и власти Польши, добавил он.





Валерий Киселев допускает, что сейчас Вашингтон не передает Киеву информацию о ситуации на территории за пределами местоположения украинских войск. «И не дается возможности атаковать Украине именно эти позиции», — отметил он.





«Но все, что будет происходить с точки зрения подготовки наших подразделений, атаки подразделений и окопов на территории Украины, они [США] будут выдавать в любом случае, потому что это уже не коммерческие, а именно военные отношения. Поэтому здесь изменений не произойдет. Да, снижение какое-то будет, но реально это не повлияет на те действия, которые есть», — считает ветеран спецназа.





The Washington Post 5 марта сообщила со ссылкой на украинских наводчиков ракет, что США перестали делиться с Киевом данными о целях на территории России.