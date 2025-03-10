В Госдуме призвали наградить командиров, разработавших план по прорыву в Суджу через газопровод

В Госдуме призвали наградить командиров военных за прорыв в Суджу через газопровод. Российские бойцы пробрались в тыл украинских военных через пустую трубу магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, по которой раньше поставлялся газ в Европу.





Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев похвалил военнослужащих за успешные тактические действия и за идею перебросить военных через газовую трубу.





«Командир, который осуществлял это, проявил смекалку, незаурядное военное мастерство, обманул противника. Безусловно, он заслуживает самой высокой похвалы и самой высокой награды!» — сказал в беседе с Daily Storm Соболев.

Более 800 военных и добровольцев добрались в Суджу через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, по которой раньше поставлялся газ в Европу. Бойцы преодолели путь в 11-12 километров, уточнили в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса.





В прорыве участвовали бойцы разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны», штурмовой бригады «Восток», подразделения 30-го полка 11-й воздушно-десантной бригады и группа Аида из спецназа «Ахмат».





Военнослужащие шли в газопроводе согнувшись — в полный рост там не пройти, в обмундировании, рискуя отравиться. Они добрались в тыл украинских военнослужащих, поднялись на поверхность и нанесли удар.