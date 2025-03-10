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В Госдуме призвали наградить командиров, разработавших план по прорыву в Суджу через газопровод
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В Госдуме призвали наградить командиров, разработавших план по прорыву в Суджу через газопровод

Бойцы пробирались 11-12 километров по трубе, согнувшись, рискуя отравиться

Бойцы пробирались 11-12 километров по трубе, согнувшись, рискуя отравиться Коллаж: Daily Storm
Коллаж: Daily Storm

В Госдуме призвали наградить командиров военных за прорыв в Суджу через газопровод. Российские бойцы пробрались в тыл украинских военных через пустую трубу магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, по которой раньше поставлялся газ в Европу.


Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев похвалил военнослужащих за успешные тактические действия и за идею перебросить военных через газовую трубу.


«Командир, который осуществлял это, проявил смекалку, незаурядное военное мастерство, обманул противника. Безусловно, он заслуживает самой высокой похвалы и самой высокой награды!» — сказал в беседе с Daily Storm Соболев.

 

Более 800 военных и добровольцев добрались в Суджу через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, по которой раньше поставлялся газ в Европу. Бойцы преодолели путь в 11-12 километров, уточнили в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса. 


В прорыве участвовали бойцы разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны», штурмовой бригады «Восток», подразделения 30-го полка 11-й воздушно-десантной бригады и группа Аида из спецназа «Ахмат».


Военнослужащие шли в газопроводе согнувшись — в полный рост там не пройти, в обмундировании, рискуя отравиться. Они добрались в тыл украинских военнослужащих, поднялись на поверхность и нанесли удар.

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#войска #военная операция #сво #вс рф #суджа
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