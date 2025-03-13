Руцкой: Путину нельзя соглашаться на 30-дневное перемирие с Украиной, иначе это плохо повлияет на ход СВО

Главе государства Владимиру Путину нельзя соглашаться на 30-дневное перемирие с Украиной, поскольку это негативно повлияет на ход СВО. Об этом заявил Daily Storm бывший вице-президент России Александр Руцкой. По его мнению, нужно добивать изможденного противника и решать свои задачи прямо сейчас.





«Сто процентов — России невыгодно соглашаться на 30-дневное перемирие. Потому что у ВСУ будет произведена перегруппировка войск. Нельзя это [идти на компромиссы] делать президенту! Надо вести боевые действия и заканчивать эту СВО раз и навсегда», — сказал Руцкой.





Он напомнил о Минских соглашениях, которые по итогу лишь дали время Западу на вооружение Украины: «Я говорил ранее, что и Минск-1, а тем более Минск-2 — это дурь. Создавался временной интервал для организации полноценных вооруженных формирований ВСУ».





Также, говоря о личности президента США, обещавшего ранее быстро закончить конфликт Киева и Москвы, Руцкой отметил, что Дональд Трамп — «очень грамотный, хитрый, изворотливый политик».





«Трамп сам себя создал как бизнесмен и сам заработал миллиарды, а не украл их. Человек, способный на это, — гениален. У него вся команда с инновационным мышлением. Слова Трампа о том, что он остановит войну, — не популизм. Он ищет варианты действий, заявлений не в нашу пользу, а в свою. В интересах США», — заключил Руцкой.





11 марта на переговорах в Джидде Украина приняла предложение США о прекращении огня на 30 дней с возможностью продления с условием, если на такой же шаг согласится Россия.





Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что от Москвы будет получен положительный ответ. В случае согласия РФ это позволит сторонам перейти ко второй фазе — «реальным переговорам, а не бесконечному диалогу», полагает Рубио.





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «не забегать вперед» в вопросе возможного 30-дневного перемирия с Киевом. Разговор Путина и Трампа «может быть очень быстро организован», заметил официальный представитель Кремля.





При этом помощник Путина Юрий Ушаков заявил в эфире телеканала «Россия 1», что предложение США о временном перемирии c Украиной — это «временная передышка для украинские военных». Наша цель — долгосрочное мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши известные озабоченности, подчеркнул Ушаков.





Он пояснил, что озвучил данную позицию Москвы в телефонном разговоре с советником президента США по нацбезопасности Майклом Уолтцем. Но Путин «может высказать более конкретные и содержательные оценки предложения по временному перемирию», добавил Ушаков.