Хватит паспорта и номерных знаков: эксперт назвал жестким предложение СК обязать водителей электросамокатов получать права

Следственный комитет внес в Госдуму предложения, позволяющие приравнять электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) к механическим транспортным средствам, а использующих их — к водителям. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает, что идея обязать электросамокатчиков получать водительские права — это too much (то есть чересчур). Главное — знать, кто управляет транспортным средством, подчеркнул эксперт.





«Считаю крайне важным регистрировать самокаты, выдавать им номерные знаки в простой форме. Через сайт «Госуслуги» это не является проблемным и дорогостоящим вопросом. В любом случае идентификация пользователя должна быть. Вполне себе нормально было бы пользование самокатом с 14 лет — то есть тогда, когда человек уже получает паспорт и может быть идентифицирован», — заявил Daily Storm Хайцеэр.





Он указал, что слышал предложения по ограничению скорости для электросамокатов, но считает их полным бредом. «Потому что непонятно, как это контролировать», — пояснил Хайцеэр. «Но факт, что самокаты должны двигаться по велосипедным дорожкам или каким-то другим специально отведенным местам. Тогда не будет столкновений с пешеходами. Правда, и они не должны брести по велосипедным дорожкам и мешать двухколесным транспортным средствам», — добавил он.





Ранее о том, что от СКР в Госдуму поступили предложения о включении электросамокатов в категорию транспортных средств и предоставлении прав на управление ими, сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.





Среди новых идей по регулированию передвижения на электросамокатах есть предложения распространить термин «водитель» на людей, которые используют средства индивидуальной мобильности, а также включить данные средства в категории «М» (мопеды) и «А» (мотоциклы) в зависимости от мощности электродвигателя, написал он.





Еще одна инициатива СКР — предоставление права на управление транспортными средствами подкатегории «М1» лицам, достигшим 16-летнего возраста.





Кроме того, Володин привел данные МВД, согласно которым за девять месяцев 2024 года зарегистрировано 3897 ДТП с самокатами, что на 47,2% больше к аналогичному периоду 2023 года. Погибли 44 человека, в том числе шестеро несовершеннолетних. Травмы различной степени тяжести получили 4052 человека, из них 1392 ребенка.





В настоящий момент в России управлять электросамокатом можно с 14 лет. Повысить минимальный возраст езды на нем ранее предлагали в Минтрансе. Согласно прошлогоднему опросу SuperJob, разрешение пользоваться электросамокатами с 16 лет поддержал каждый второй россиянин. При этом каждый четвертый предложил запретить пользоваться СИМ до достижения человеком 18 лет.