Член СПЧ Мельников призвал простить жителя Суджи, которого Z-каналы хотят наказать за предательство

Член Совета по правам человека (СПЧ) Алексей Мельников призвал простить жителя Суджи, которого Z-каналы хотят наказать за предательство. Правозащитник отметил, что мужчина был фактически в заложниках у ВСУ, поэтому его критику властей РФ глупо принимать за чистую монету. Если бы житель Суджи вступил в конфликт с украинскими военными или отказался принять участие в пропагандистских роликах ВСУ, — его бы просто убили, заметил Мельников.





«Мы не знаем всех обстоятельств. Учитывая те зверства, которые творили ВСУ и другие преступные вооруженные формирования в Курской области, — вполне понимаю людей, которые испугались за свою жизнь и жизнь своих близких. Не все готовы героически погибнуть», — заявил Daily Storm член СПЧ.





«Если мужик совершил реальные преступления, — безусловно, правоохранители разберутся. Но его слова в адрес ВСУ, на мой взгляд, не стоит принимать за чистую монету и за них наказывать. По сути, человек был в заложниках. Я понимаю, что люди реально могли находиться в страхе. И их я бы не стал осуждать. Я не поддерживаю какое-либо осуждение в их адрес со стороны авторов этих Telegram-каналов. Не рекомендовал бы кому-либо говорить, что делать тем или иным правоохранительным органам, органам государственной безопасности», — добавил Мельников.





Он отметил, что если бы житель Суджи назвал вэсэушников свиньями и врагами, то был бы точно убит. По словам Мельникова, ему сложно давать оценку Z-каналам, осуждающим освобожденных жителей Курской области за их диалог с украинскими военными, и он не понимает, зачем начинать «охоту на ведьм».





«На территории неподконтрольной [России] огромное число людей ждут нас. Но не выходят с флагами и транспарантами. Потому что понимают: их просто убьют в лучшем случае. Мне кажется, мы не должны отпугивать этих людей», — заключил правозащитник.





Ранее в Сети появился ролик, в первой части которого один и тот же житель Суджи общается с бойцами ВСУ и критикует РФ, а во второй — говорит с губернатором Курской области Александром Хинштейном и жалуется ему на насилие украинских военных. После освобождения Суджи этого мужчину смогли эвакуировать в ПВР.





Авторы канала «Месть доброй воли» написали, что таких историй «с душком» всплывет немало, и заявили, что «чекистам работы хватит». Эту мысль одобрил и канал «Два майора».





Наступление российских сил в районе Суджи началось в первые дни марта. Значительное влияние на ход боевых действий оказала операция «Поток». Во время нее спецназ пробрался к позициям противника по трубе газопровода, топливо по которому не поступает с января.





13 марта Минобороны сообщило об освобождении Суджи — это был единственный занятый ВСУ после вторжения 6 августа город. Под контроль России вернулись десятки населенных пунктов. ВСУ почти вытеснены с территории Курской области.





Помощь гражданскому населению оказывают подразделения группировки «Север», заявили в Минобороны. Ведомство ранее объявило о начале разминирования приграничных территорий региона.





Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что необходимо в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника и подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.