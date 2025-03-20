В Госдуме призвали не запрещать продажу чипсов детям, а лучше подумать про ГОСТ и «устрашающие» надписи на этикетке

Запрет продажи чипсов детям — не панацея, нужно делать их по ГОСТу и предупреждать на этикетке о вреде. Так считают опрошенные Daily Storm депутаты Госдумы Нина Останина и Федот Тумусов.





Ранее глава общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину предложил ввести акциз в размере 20% на чипсы и одновременно запретить их продажу несовершеннолетним.





Но одним запретом ничего не решишь, ведь найдутся взрослые, которые купят чипсы и отдадут их ребенку, уверена Останина. «Надо воспитывать стремление к здоровому образу жизни в семье, в школе. Также можно нанести рекомендательные надписи на этикетке, чтобы знали родители и дети, чем это грозит. Как на пачках сигарет пишут, что курильщикам грозит рак, инфаркт и прочее».





«Я против введения акциза на чипсы и накручивания цен, поскольку это в конечном итоге ударит по родительскому кошельку», — сказала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. «Должен быть ГОСТ на чипсы, где было бы прописано, из каких продуктов это изготовлено. Это «химия» или натуральный картофель в чипсах содержится», — добавила Останина.





При этом первый замглавы думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов заметил, что запретить чипсы нереально, а вот ввести меры ограничения — вполне. По мнению депутата, если вводить акциз на эту продукцию— все вырученные деньги следует пускать на здравоохранение.





«Второй момент — технологический. Надо установить стандарты ГОСТ для чипсов, чтобы в них не было вредных веществ. Тогда поменяется технология изготовления и они будут меньше вредить здоровью», — полагает Тумусов.





Еще одна мера — разъяснительная, указал он. «Взрослым и детям нужно напоминать, что негативный эффект от употребления чипсов будет не сразу. Он накопительный. И в будущем можно получить ишемическую болезнь сердца», — заявил парламентарий.





В своем обращении к Мишустину глава общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратил внимание, что еще в 2020 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала снизить или запретить употребление продуктов, богатых трансжирами. К ним как раз относятся чипсы.





Потребление трансжиров приводит к развитию ишемической болезни сердца, от которой в мире ежегодно происходит до 500 тысяч преждевременных смертей, посетовали в ВОЗ. В 2023 году организация поставила чипсы на первое место в списке самых вредных продуктов.





Павлов также напомнил, что кабмин РФ уже предпринимал шаги по борьбе с «вредной» едой. В частности, с 2023 года акцизом стали облагаться сахаросодержащие напитки. Кроме того, с октября 2023-го повысилась ставка налога на добавленную стоимость на гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры и другие похожие блюда — с 10% до 20%.





Такой же подход нужно применять и к чипсам, убежден общественник. Еще одна его инициатива — ввести ограничения по рекламе и продвижению чипсов в целях защиты потребителей от агрессивного маркетинга, как это делается с алкогольной и никотиновой продукцией.





В РФ высокая доля заболеваемости из-за неправильного питания, указал Павлов. По официальным данным Росстата, доля людей с избыточным весом в стране в 2024 году достигла 62,5%.