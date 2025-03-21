Депутат Госдумы Бурматов пристыдил коллегу Арефьева, заявившего о готовности «сжечь всех собачников»

Коммунист Николай Арефьев, заявивший о готовности «сжечь всех собачников», наверняка сожалеет о сказанном. Так считает первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Говоря о проблеме бездомных собак, он призвал регионы брать пример с Москвы, где вопрос с приходом на пост мэра Сергея Собянина решился.





«Думаю, Арефьев погорячился. Более чем уверен: он многократно пожалел о своих словах. Проблема бездомных собак волнует людей, и надо всем вместе работать над тем, чтобы они были защищены от нападения, а животные — от жестокого с ними обращения. Никаких противоречий в этом нет. Это абсолютно реализуемая задача. Но она достигается не такими заявлениями Арефьева (они не способствуют решению проблемы, а ее только подогревают), а системной работой в регионах. У губернаторов есть все возможности», — сказал Daily Storm Бурматов.





По его мнению, проблема с бездомными животными остро стоит не по всей России, а лишь в паре регионов, где «прячут вопрос под сукно и не хотят брать на себя ответственность». Но, заметил депутат, последние случаи нападения собак на людей связаны с хозяйскими животными, а не с бродячими. В качестве примера Бурматов привел трагедию в Ставрополье, где девочку загрызли собаки хозяйки на территории частного дома, а также ЧП в Краснодарском крае (там хозяин не кормил хаски 10 дней, они сбежали и напали на мальчика).





«Поэтому нужно повысить сумму штрафа с 1,5 тысячи до 50 тысяч рублей для хозяев за «самовыгул» собак и привлекать людей к уголовной ответственности, если их животное напало на кого-то, что привело к вреду или гибели человека», — убежден Бурматов.





При этом, подчеркнул он, многое в этом вопросе зависит от властей на местах. Депутат напомнил, что еще 15 лет назад в центре Москвы нельзя было выйти из метро, чтобы тебя не окружила стая бездомных собак, а сейчас их невозможно встретить. «Денег в Москве было не меньше, чем сейчас. Только подходы были другие и градоначальник», — указал Бурматов.





«Собянин вот пошел и собаку из приюта забрал. Подал пример», — добавил он. Бурматов считает, что каждый человек мог бы внести свою лепту — независимо, чиновник это, журналист или же представитель какой-то другой профессии.





За последние дни сразу несколько депутатов Госдумы предложили свои способы решения проблемы бездомных животных. В частности, Федот Тумусов в эфире НТВ «призвал перестать танцевать краковяк перед зоозащитниками». Парламентарий сравнил собак с террористами и посоветовал поступать с ними соответствующе. Тумусов также поддержал законопроект депутата Госдумы Нины Останиной. Документ разрешает умерщвлять животных в приютах, если хозяева им не нашлись.





Депутат Николай Цед говорил, что собака — «зубастое оружие», и предлагал варить из таких животных хозяйственное мыло. Еще один парламентарий, Николай Арефьев, заявил, что «не любит людей, которые любят собак и не любят детей». Он признался, что «за одного разорванного ребенка готов всех собачников облить бензином и сжечь».