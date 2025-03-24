Ефремов запьет или сдержит слово об отказе от спиртного? Нарколог оценил шансы актера на трезвую жизнь на воле

Михаил Ефремов на суде, где рассматривался вопрос о его условно-досрочном выходе на свободу, пообещал бросить пить, заявив, что его главный враг — алкоголь. Но сдержит ли артист свое слово об отказе от спиртного? Шансы актера на трезвую жизнь оценил в комментарии Daily Storm психиатр-нарколог, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров. Он считает, что если Ефремов не обратится за помощью в реабилитационный центр, то наверняка сорвется после первой рюмки.





Шуров напомнил, что в СМИ незадолго до суда появлялись сообщения, где отмечалось, что Ефремов обещал после выхода по УДО устроить «движ» (адвокат актера Юрий Падалко называл эту новость фейком).





«Он [артист] сейчас в предвкушении [употребления]. Поэтому я считаю, что в случае с Ефремовым — очень слабый реабилитационный потенциал. Если он поедет в центр и будет работать над своей зависимостью — это одна история. А если вернется в свою привычную богемную среду и первый же человек нальет ему — то войдет в штопор, что бы Ефремов на суде ни говорил [о том, что завязал со спиртным]», — сказал врач-нарколог.





Специалист со скепсисом смотрит на слова Ефремова об исключении алкоголя из его жизни. Но, как философски заметил Шуров, мяч сейчас [вернуться к пагубной привычке или нет] — на стороне актера.





«Да, он сказал, что никогда не сядет за руль, не выпьет алкоголя. Но вспомните, как он менял показания по просьбе адвоката, когда его сажали. Сейчас у Ефремова, судя по всему, умный адвокат, который сказал ему, какие правильные слова говорить на суде. Дальше посмотрим, как Ефремов себя поведет. Сильно сомневаюсь, что без реабилитации, ресоциализации, вернувшись в привычную среду, он удержится. Это очень маловероятно», — заключил собеседник.





Член Национальной наркологической лиги обратил внимание, что Ефремов «не пил четыре года не из-за того, что поменялся, а по причине того, что не имел возможности» употреблять алкогольные напитки.





«Это две большие разницы, — пояснил Шуров. — Опыт показывает: люди выходят из тюрьмы и начинают пить в три глотки за то время, которое они были вынуждены воздерживаться. Тем более, судя по наличию телефона, я сильно сомневаюсь, что и в колонии Ефремов вел трезвый образ жизни и не имел никакой возможности выпить».





24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области принял решение отпустить условно-досрочно на свободу Михаила Ефремова, осужденного за пьяное ДТП со смертельным исходом. Прокурор считает, что цель уголовного наказания достигнута и актеру больше не нужно сидеть в колонии.





Ефремов после выхода на волю будет лечиться от серьезного заболевания — у него хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), рассказал ранее адвокат артиста Юрий Падалко. По его словам, в колонию приезжали пульмонологи. Они старались предотвратить развитие болезни, но Ефремову все еще «необходимо это лечение, потому что очень может быть печальный исход», признался адвокат.





Также Падалко сказал журналистам, что пока Ефремов не планирует возвращаться к съемкам или работе в театре. Ожидается, что актер выйдет из колонии 9 апреля.