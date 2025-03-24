Актер Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО

Алексеевский районный суд Белгородской области принял решение отпустить условно-досрочно на свободу актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает корреспондент Daily Storm из зала суда.





Прокурор заявил, что цель уголовного наказания достигнута и Ефремову больше не нужно сидеть в колонии. При этом судья предложил в случае освобождения запретить актеру управлять транспортом три года.





Ранее Ефремов повторно принес извинения семье погибшего, пообещал бросить пить и никогда больше не садиться за руль. Он уже четыре года отбывает наказание в ИК №4 в Белгородской области.





В 2020 году Ефремов был приговорен к 7,5 года колонии общего режима за ДТП, в котором погиб мужчина. Актера задержали на месте аварии. Позже выяснилось, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.



