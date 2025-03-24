Песков: Путин не менял команды не бить по энергоинфраструктуре Украины

Президент России Владимир Путин не менял команды не бить по энергоинфраструктуре Украины, вопреки нарушениям со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





В Минобороны РФ также отмечали, что, «вопреки заявлениям Зеленского, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории России».





В ночь на 24 марта с помощью дрона атаковал нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны РФ.





БПЛА был перехвачен в семи километрах от объекта, фрагменты упали в районе железнодорожной станции Кавказская, указали в оборонном ведомстве.