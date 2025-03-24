Новости
Новости 18+
St
Песков: Путин не менял команды не бить по энергоинфраструктуре Украины
18+
В Кремле заявили о нарушениях со стороны Киева undefined
Новости

Песков: Путин не менял команды не бить по энергоинфраструктуре Украины

В Кремле заявили о нарушениях со стороны Киева

Президент России Владимир Путин не менял команды не бить по энергоинфраструктуре Украины, вопреки нарушениям со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.


В Минобороны РФ также отмечали, что, «вопреки заявлениям Зеленского, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории России». 


В ночь на 24 марта с помощью дрона атаковал нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны РФ. 


БПЛА был перехвачен в семи километрах от объекта, фрагменты упали в районе железнодорожной станции Кавказская, указали в оборонном ведомстве. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #владимир путин #сво #дмитрий песков
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...